鉅亨網新聞中心 2026-07-29 20:20

希捷科技 (STX-US) 於美東周二 (28 日) 盤後公布最新一季財報，其營收與獲利均超越市場預期，並對 2027 財年釋出樂觀展望。

希捷電話會：需求「不是單季爆發」 近線產能鎖至2028(圖:shutterstock)

受惠於人工智慧 (AI) 應用的普及與雲端資料中心對大容量儲存的強勁需求，公司毛利率創下歷史新高，且近線儲存產能已多數分配至 2028 年。

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財務表現與展望：利潤率持續擴張

希捷第四季營收達 36.3 億美元，年增 48%；調整後每股盈餘 (EPS) 為 5.71 美元，年增率高達 121%，大幅優於分析師預期的 5.09 美元。非公認會計原則 (Non-GAAP) 毛利率達到 52.7%，較前一季提升 570 個基點。

針對下一季 (2027 財年第一季) 指引，希捷預計營收將達 41 億美元 (正負 1 億美元)，調整後 EPS 預計為 7.30 美元 (正負 0.20 美元)。

財務長 Gianluca Romano 表示，公司預期 2027 財年每個季度的營收與毛利率都將實現逐季提升，且增量毛利率 (incremental gross margin) 將遠超 60%。

市場需求：雲端客戶與 AI 儲存紅利

目前資料中心需求已成為希捷的核心引擎，占其艾位元 (Exabyte, EB) 總出貨量的 90%。執行長 Dave Mosley 表示，由於 AI 推動更多數據生成，將帶來「持久的長期海量容量儲存需求」。他進一步預測，2027 財年的營收成長率將超越 2026 財年的 34%。

在供需方面，希捷指出目前的產能多數已透過長期供應協議 (LTA) 分配至 2028 年曆年。Dave Mosley 指出：「我們並未看到客戶縮短規劃周期，許多客戶正積極將規劃延伸至 2029 年及以後。」

關於定價策略，Gianluca Romano 說明，由於供需缺口擴大，客戶通常願意支付高於合同價的價格以爭取額外的產能溢價。

技術進程：HAMR 技術進入放量階段

希捷持續推進熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術。目前的 Mosaic 3 平台已在主要雲端客戶中完成認證，而支持單碟 4TB、總容量達 44TB 的 Mosaic 4 平台正加速量產，預計 2026 年底將占 HAMR 總出貨量的 50%。下一代 Mosaic 5 平台 (每碟 5TB+) 則計畫於 2027 年底啟動認證。