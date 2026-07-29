鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-30 02:45

美國聯準會 (Fed) 結束為期兩天的政策會議後，於台灣時間周四 (30 日) 凌晨 2 時公布利率決策，聯邦基金利率目標區間維持在 3.50-3.75%。以下是 Fed 7 月會議聲明，與上一次 6 月會議聲明相比的措詞差異：

Fed 7月、6月聲明比一比：3人支持升息1碼 全文用字依然精簡 (圖:Shutterstock)

7 月決策聲明全文

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聯邦公開市場委員會（FOMC）以 9 票對 3 票批准發布以下聲明：

「6 月聲明為 12 票對 0 票維持利率不變，7 月新增 3 張反對票。」

委員會決定將聯邦資金利率目標區間維持在 3.50% 至 3.75%，以支持聯準會的雙重使命。委員會延續維持銀行體系充裕準備金的政策。

「6 月聲明寫道：... 委員會重申維持銀行體系充裕準備金的政策。

」

儘管不確定性仍高，部分源於中東衝突，經濟活動仍以穩健步調擴張。生產力成長和資本投資均表現強勁。就業成長與勞動力保持同步，失業率變化不大。

通膨相對於委員會 2% 的目標仍然偏高，部分反映供應衝擊推升能源等特定產業價格。委員會將致力恢復物價穩定。

反對貨幣政策行動的是哈瑪克 (Beth M. Hammack)、卡什卡里 (Neel Kashkari) 和蘿根 (Lorie Logan)，他們傾向在本次會議上將聯邦資金利率目標區間調升 25 個基點 (1 碼)。

「6 月聲明中，並無最後這一段。」

這份決策聲明，是華許 (Kevin Warsh) 接任 Fed 主席後第二度發布利率決策聲明。華許先前承諾，將大幅改革 Fed 向市場傳達貨幣政策預期的方式。

Fed 於 6 月發布的政策聲明，已首度展現華許主導下的溝通風格。

根據 CNBC 統計，6 月聲明全文約 130 字，遠低於前幾次會議普遍超過 300 字的篇幅，且未提供任何前瞻指引 (forward guidance)，也未揭露聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員的投票結果，這兩項都是前主席鮑爾 (Jerome Powell) 任內聲明的固定內容。

7 月聲明新增最末段後，字數增加為約 170 字，仍維持簡單扼要的風格。

華許在 6 月首次以 Fed 主席身分召開記者會時，也坦言這份聲明「有所不同」，表示前瞻指引「並不適合當前的政策環境」。

華許當時說：「聲明內容更短、更簡單，也刪除了部分過去沿用的措辭。這份聲明只是盡可能如實呈現我們掌握的事實。」

過去投資人都會逐字比對 Fed 聲明的措辭變化，以研判決策官員對政策立場是否有所調整。但自 6 月聲明發布後，市場開始揣測，Fed 是否將固定採用新的精簡版本，或每次會議都可能採取不同的聲明格式。

部分華爾街機構甚至開始利用人工智慧 (AI) 工具，分析華許領導下 Fed 的政策溝通內容。