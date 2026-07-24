鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-25 06:51

黃金周五 (24 日) 由黑翻紅，美伊和談希望讓布蘭特原油從每桶 100 美元下滑，暫時緩解了通膨升溫和升息擔憂，也拉抬了不孳息的黃金。在下周聯準會 (Fed) 決策會議登場前，投資人持續評估利率展望，並試圖從中東衝突發展研判通膨可能受到的影響中。

〈貴金屬盤後〉逢低買盤撐腰 黃金周線反彈 Fed會議下周登場 (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨小漲 0.1%，報每盎司 4052.78 美元，盤中稍早曾下挫約 2%。

8 月交割的黃金期貨收低 0.5%，報每盎司 4070.80 美元。

黃金本周上漲 0.9%。

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獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「儘管殖利率居高不下，黃金和白銀仍在約 3950-3955 美元的價位築底。雖然無法排除一旦戰況急遽惡化所引發的止損布局，但 Fed 下周明顯將按兵不動這件事，仍對金銀價格大有幫助。」

由於伊朗撐腰的葉門青年運動 (Houthis，又譯胡塞組織) 於紅海襲擊兩艘沙烏地阿拉伯的油輪，布蘭特原油前一交易日曾大漲 7%、突破每桶 100 美元，是 5 月以來首見，但周五翻黑下跌逾 4%。消息人士透露，中國正推動重啟陷入停滯的美國與伊朗和平談判。

自美以和伊朗 2 月底開戰以來，在戰爭引發通膨升溫、進而使利率居高不下的心理預期下，金價累計下跌約 23%。雖然黃金被視為規避通膨的工具之一，但由於黃金本身不孳息，在高利率環境下，投資魅力往往打折。

投資人正在等待 Fed 下周的利率決議，目前市場普遍認為最有可能按兵不動。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 9 月升息機率約 82%。

ING 分析師說：「逢低買進和空頭回補，似乎促使黃金近期交出強勢表現。在此之前，黃金今年稍早從歷史高點歷經了嚴峻的修正... 未來的復甦可能受限於油價和殖利率高漲，使 4000 美元成為近期的關鍵觀察價位。」

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