鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-28 07:02

黃金周一 (27 日) 上漲，美國和伊朗之間敵對狀態暫停，讓油價跌至一周低點，也在美國聯準會 (Fed) 本周決策會議登場前，讓通膨擔憂獲得緩解。

黃金現貨上漲 0.5%，報每盎司 4074.22 美元。

8 月交割的黃金期貨收高約 0.2%，報每盎司 4077.00 美元。

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美元指數 (DXY) 下滑 0.1%，使得買入以美元計價的黃金對海外投資人來說相對划算。

道明證券 (TD) 大宗商品全球策略主管 Bart Melek 說：「石油市場從上周的超過 100 美元跌到 90 美元，這幫助拉低了利率展望。」

美國總統川普宣布美國「此刻」正與伊朗舉行「良好」會談之後，布蘭特原油期貨重挫逾 8%，觸及一周低點。雙方經過兩周以來的相互攻擊之後，在周末暫停交火，讓各界期待能透過外交手段促使衝突降溫，並讓船隻重返荷姆茲海峽。

投資人正在等待 Fed 下周的利率決議，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注約 62% 的機率按兵不動，但 9 月升息機率約 82%。

投資人也正在等待本周的美國 6 越個人消費支出 (PCE) 物價指數，這項 Fed 偏好的通膨指標預定周四公布。

在此同時，中國透過香港的黃金淨進口量在 6 月增加超過一倍，但與 5 月相比則是下滑超過 5%。

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