鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-24 05:20

黃金周四 (23 日) 下挫逾 2%，從前一日的兩周高點走軟，原因是中東衝突推升能源價格、帶來通膨升溫疑慮，強化了升息預期，也打壓不孳息的黃金。

〈貴金屬盤後〉黃金下挫逾2% 中東緊張再度挑起通膨和升息疑慮 (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨下挫 2.1%，報每盎司 4043.14 美元，周三盤中曾觸及 7 月 7 日以來最高。

8 月交割的黃金期貨收低 2.5%，報每盎司 4050.20 美元。

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American Gold Exchange 分析師 Jim Wyckoff 說：「油價上漲推升債券殖利率，因為央行將無法在有通膨麻煩的情況下降低利率，相較之下，黃金和白銀都不孳息，因此，殖利率上揚可以說是黃金和白銀多頭的敵人。」

布蘭特原油周三登上每桶 100 美元，是 5 月底以來首見，葉門青年運動 (Houthis，又譯胡塞組織) 表示攻擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，令人擔心全球油市供給中斷的問題將不只局限於荷姆茲海峽。

投資人正在等待聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下周的決策會議，希望獲取更多有關貨幣政策立場的線索。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 9 月升息機率約 83%，高於周三的 68%。

Wyckoff 說：「市場預期下周利率將按兵不動，或許措辭會略偏鷹派一點。無論如何，假如 Fed 立場意外鴿派或鴿派，市場都會有所反應。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下挫 3.8%，報每盎司 57.44 美元。

現貨白金下跌 3.3%，報每盎司 1590.58 美元。