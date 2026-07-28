鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-28 12:40

芝商所 (CME Group)(CME-US) 表示，旗下 1 盎司黃金期貨在 24 小時、每周七天的交易機制上路後，即使價格波動不大，首周末成交量仍交出優於預期的亮眼表現。

打破平日限制！芝商所推出24小時黃金期貨交易 散戶為主力 (圖:Shutterstock)

根據新聞稿，芝商所正式推出黃金期貨在周末連續交易，打破過去僅限平日交易的模式，首周末共成交近 1.5 萬口合約，名目交易金額約 6000 萬美元。

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芝商所執行董事暨全球金屬業務主管 Jin Hennig 說：「黃金是全球性的避險資產，全球事件不會因為周末而停止。我們此次推出全天候交易，證明散戶投資人早已準備好使用全天候、受監管且合約規模適中的產品，來管理黃金曝險。」

他指出，交易期間市場買賣盤活絡，多數時間買賣價差維持在 1 美元以內，部分時段甚至縮小至 0.25 美元，顯示流動性充足。

近年來，金融市場愈來愈傾向提供全天候交易，讓投資人在經濟數據、地緣政治事件或重大消息發布時能立即反應。

加密貨幣市場早已採 24 小時、每周七天交易，美國主要證券交易所也正推動延長股票交易時段，包括芝商所在內的衍生性商品交易所則持續擴大幾乎等於全天候交易服務，反映投資人愈來愈期待市場能在消息發布時即時開放交易。

Hennig 表示，這次 24 小時交易的參與者結構，與現有 1 盎司黃金期貨客群大致相同，需求仍以散戶投資人為主。他並指出，交易活動分布相當平均，芝商所金屬商品約有一半交易量來自美國交易時段以外的市場。