鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-23 06:47

黃金周三 (22 日) 觸及兩周高點，美元疲軟加上技術性買盤支撐是主因，在此同時，市場仍因中東緊張而籠罩在壓力中，並期待取得更多有關聯準會 (Fed) 利率展望的訊號。

〈貴金屬盤後〉美元疲軟、逢低買盤撐腰 黃金勁揚 (圖:Shutterstock)

黃金現貨勁揚 1.7%，報每盎司 4145.24 美元，盤中稍早觸及 4165.87 點，是 7 月 7 日以來最高。

8 月交割的黃金期貨收高 1.9%，報每盎司 4151.90 美元。

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FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「黃金持續爆發，突破了 4140 美元，助力來自美元走軟，以及逢低買盤為多頭注入新的活力。」

不過 Otunuga 說：「潛在偏空的基本面仍然抑制上漲動能，特別是今天一早油價上漲超過 3%。」

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 周三表示，華府願意就終結伊朗危機進行協商，但伊朗並未認真看待談判。

四艘裝滿沙烏地阿拉伯原油、準備運往亞洲的油輪，周三因受到由伊朗撐腰的葉門青年運動 (Houthis，又譯胡塞武裝) 威脅，在紅海水域掉頭，油價聞訊漲到近六周高點。

路透調查顯示，分析師預期 Fed 可能今年都將按兵不動，但在那之後到明年 3 月底期間將升息兩次。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 9 月升息機率約 76%。

投資人正在等待聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下周的決策會議，希望獲取更多有關貨幣政策立場的線索。

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