〈貴金屬盤後〉美元疲軟、逢低買盤撐腰 黃金勁揚
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周三 (22 日) 觸及兩周高點，美元疲軟加上技術性買盤支撐是主因，在此同時，市場仍因中東緊張而籠罩在壓力中，並期待取得更多有關聯準會 (Fed) 利率展望的訊號。
FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「黃金持續爆發，突破了 4140 美元，助力來自美元走軟，以及逢低買盤為多頭注入新的活力。」
不過 Otunuga 說：「潛在偏空的基本面仍然抑制上漲動能，特別是今天一早油價上漲超過 3%。」
美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 周三表示，華府願意就終結伊朗危機進行協商，但伊朗並未認真看待談判。
四艘裝滿沙烏地阿拉伯原油、準備運往亞洲的油輪，周三因受到由伊朗撐腰的葉門青年運動 (Houthis，又譯胡塞武裝) 威脅，在紅海水域掉頭，油價聞訊漲到近六周高點。
波斯灣供給中斷導致的油價高漲，已經打壓金價一段時間，原因在於高油價強化了高利率預期，導致黃金這種不孳息的資產相對失去魅力。
路透調查顯示，分析師預期 Fed 可能今年都將按兵不動，但在那之後到明年 3 月底期間將升息兩次。
芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 9 月升息機率約 76%。
投資人正在等待聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下周的決策會議，希望獲取更多有關貨幣政策立場的線索。
其他貴金屬交易
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉美伊停火露曙光 金價反彈逾1%重返4,000美元關卡
- 〈貴金屬盤後〉葉門叛軍對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖 黃金走低
- 〈貴金屬盤後〉通膨和升息疑慮發酵 黃金周跌2.6%六周以來最慘
- 〈貴金屬盤後〉美伊緊張強化升息押注 黃金再度跌回4000美元以下
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇