鉅亨網編譯段智恆 2026-07-27 22:10

隨著本月油價急漲及中東緊張局勢升溫，愈來愈多華爾街券商認為，聯準會 (Fed) 本周升息的風險不容忽視，原本被視為幾乎沒有懸念的 7 月利率決策，如今已成為難以判斷的「艱難抉擇」。

包括美銀全球研究與德意志銀行在內，多數券商仍預期 Fed 本周將維持利率不變。不過，Fed 主席華許鮮少提供政策前瞻指引，加上波斯灣衝突再度升級並推高能源價格，使本次會議結果的不確定性明顯增加。

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布蘭特原油上周一度突破每桶 100 美元，加深市場對通膨重新加速的疑慮。美國通膨率持續高於 Fed 設定的 2% 年度目標，油價飆升可能迫使決策官員採取更積極的升息措施，避免能源成本進一步傳導至商品及服務價格。

美銀策略師上周五表示，油價急漲已使本周決策變得難以預測。華許面臨艱難選擇，如果 Fed 按兵不動，可能使市場質疑央行抑制通膨的決心與可信度。

多數大型券商目前仍以 Fed 今年全年維持利率不變為基本預測，美銀和德銀則是少數例外。美銀預估 Fed 將自 9 月起升息 3 次，德銀則預計升息 2 次。

瑞銀全球研究策略師表示，如果 Fed 本周決定升息，以展現對抗通膨的決心，該行也不會感到意外，而華許對政策討論的影響力很可能成為最終決定因素。

不過，長期對 Fed 政策持鴿派立場的花旗認為，僅為維護央行信譽而升息，很難找到充分的經濟依據。目前市場反映的通膨預期已降至低點，顯示投資人並不特別擔心通膨長期維持高檔。