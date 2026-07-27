鉅亨網新聞中心 2026-07-27 14:10

中國動態隨機存取記憶體 (DRAM) 龍頭廠商長鑫科技 (688825-CN) 周一 (27 日) 於上海證券交易所科創板掛牌上市。該公司此次 IPO 集資規模達 666.07 億元人民幣，成為科創板史上最大規模的 IPO，並躋身 A 股歷史募資規模前三名。

長鑫科技上市半日漲530% 市值超過英特爾 是茅台兩倍多(圖:shutterstock)

上市首日，長鑫科技股價表現極為強勁，開盤即上漲超過 470%，盤中漲幅一度擴大至 531%，收盤市值突破 3.6 兆元人民幣，正式取代貴州茅台成為 A 股市場市值最高的企業。

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IPO 盛況與市場反應

長鑫科技本次以每股 8.66 元人民幣發行，共計發售約 66.88 億股。市場對這家被視為「記憶體國家隊」的企業展現了極高的投資意願。根據資料顯示，零售部分的超額認購倍數高達 212 倍，個別投資者共提交了約 940 萬份訂單，認購金額總計達 7.07 兆元人民幣。

上市首日成交量創下紀錄。長鑫科技當日半天成交額即達 1221 億元人民幣，刷新了 A 股個股單日最高成交紀錄。以此市值計算，長鑫科技的市場價值已超越美國半導體巨頭英特爾 (INTC-USl)7 月 24 日約 4656 億美元的市值，且規模相當於兩座貴州茅台 (600519-CN)。

部分投資者反映，由於交易量過於巨大，開盤初期曾出現交易卡頓及無法即時撤單的情況。

產業地位與技術布局

長鑫科技目前是全球排名第四、中國排名第一的 DRAM 供應商。根據 Omdia 的數據顯示，以 2025 年第四季的銷售額統計，長鑫科技的全球市場份額已達到 7.67%。

儘管全球 DRAM 市場仍由三星電子、SK 海力士及美光科技 (Micron) 合計佔據超過 90% 的份額，但長鑫科技被視為中國減少對外國技術依賴、強化半導體自主供應鏈的關鍵支柱。

特別是在人工智慧 (AI) 浪潮推動下，高頻寬記憶體 (HBM) 成為 AI 數據中心的關鍵組件。長鑫科技被寄予厚望，需在 AI 伺服器所需的記憶體晶片領域實現突破，以滿足日益成長的本土需求。

財務表現與估值分析

財務數據顯示，長鑫科技在經歷了初期的研發高投入後，已迎來獲利轉折點。2026 年第一季，公司營業收入達到 508 億元人民幣，年增超過 700%，並實現歸屬於母公司淨利潤 247.62 億元人民幣，成功實現扭虧為盈。

關於估值，彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 指出，長鑫科技的 IPO 價格隱含約 2.4 倍的股價淨值比 (P/B ratio)，相較於 SK 海力士、美光及台灣南亞科技等全球同業，存在約 56% 的折價；與中芯國際等中國半導體業者相比，折價幅度則更為明顯。

專家意見與市場展望

市場分析師對長鑫科技的上市給予高度評價，但也對其未來的成長性持不同觀點：