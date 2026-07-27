鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (27) 日多空交戰，早盤一度跌逾 600 點，最低下探至 42969.48 點，不過在台積電穩盤，加上金融類股力挺，盤中跌幅收斂，且一度翻紅，盤中振幅逾 700 點，終場小跌 20.65 點或 0.05%，收 43634.19 點，雖守住 4 萬 3，但未能收復 5 日線與季線，成交量縮至 7176.87 億元，為 4 月 7 日以來的最低量。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 早盤以 2330 元開低，盤中翻紅最高漲至 2365 元，不過終場以 2350 元收平盤。其他電子權值股僅有鴻海 (2317-TW) 小漲 0.2%，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW) 皆跌逾 1%，日月光 (3711-TW) 也小跌 0.82%。
金融雙雄今天則走揚，國泰金 (2882-TW) 與富邦金 (2881-TW) 雙雙漲逾 1%，且在金融雙雄帶動下，新產 (2850-TW) 漲逾半根停板，永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW)、台新新光金 (2887-TW)、群益證 (6005-TW) 皆漲逾 2%。
美伊傳出雙方暫停軍事行動，美國連續 3 日未對伊朗發動攻擊，市場對於美伊衝突的擔憂降溫，使得國際油價回落，拖累台塑四寶今日臉綠，台塑化 (6505-TW) 跌逾半根停板，台化 (1326-TW) 跌逾 3%，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 也都跌逾 1%。
生技類股今天相對有表現，ABC-KY(6598-TW)、藥華藥 (6446-TW) 漲逾半根停板，康霈 *(6919-TW) 漲逾 4%，台康生技 (6589-TW) 漲逾 3%，其他如望隼 (4771-TW)、羅麗芬 - KY(6666-TW)、泰福 - KY(6541-TW)、台新藥 (6838-TW)、晶碩 (6491-TW)、生達 (1720-TW)、全福生技 (6885-TW)、保瑞 (6472-TW)、漢康 - KY(7827-TW) 皆有 1 至 2% 漲幅。
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