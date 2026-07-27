台股今 (27) 日多空交戰，早盤一度跌逾 600 點，最低下探至 42969.48 點，不過在台積電穩盤，加上金融類股力挺，盤中跌幅收斂，且一度翻紅，盤中振幅逾 700 點，終場小跌 20.65 點或 0.05%，收 43634.19 點，雖守住 4 萬 3，但未能收復 5 日線與季線，成交量縮至 7176.87 億元，為 4 月 7 日以來的最低量。