鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著美伊軍事衝突步入第六個月，美國總統川普再次將戰場轉向其熟悉的全球貿易博弈。上周白宮正式啟動新一輪大規模關稅攻勢，針對包括歐盟、中國、英國和加拿大在內的 60 個貿易夥伴，實施稅率介於 10% 至 12.5% 的新關稅。
這批關稅旨在取代於 7 月 24 日到期的 10% 基準關稅，其影響範圍極廣，涵蓋了 99.4% 的美國進口商品。
本次加徵關稅與以往最大的不同在於法律依據的轉變。在今年二月美國最高法院裁定先前的關稅違法後，川普政府此次改採《1974 年貿易法》第 301 條款，以「強制勞動」實務為由發動制裁。分析師指出，此舉有效地堵住了先前的法律漏洞，使市場必須意識到，關稅已不再是短期談判的籌碼，而是正演變為美國經濟政策中一個「持久且固化」的結構性特徵。
CG 資產管理公司投資組合經理 Emma Moriarty 表示，此次加徵關稅的意義有兩方面，「這不僅表明川普政府堅持徵收關稅，而且還表明他們在全球能源衝擊和供應鏈瓶頸日益加劇的背景下，依然堅持這一立場。」
目前的關稅攻勢正值全球能源震盪與供應鏈瓶頸加劇之際。中東衝突導致油價重回每桶 100 美元大關，進一步削弱了市場信心。
儘管周五市場初期反應平淡，主因是投資者早已預見舊稅率到期後的替代方案，與 2025 年 4 月「解放日」關稅引發的市場暴跌形成鮮明對比。然而，Moriarty 強調，投資者現在必須為「低增長與高通膨」的經濟格局做好重新定價的準備。
關稅帶來的物價壓力及油價飆升，也擾亂了聯準會 (Fed) 的利率預期。市場原本預計聯準會將在年底前按兵不動，並於 2027 年開啟降息；但受近期通膨風險影響，政策制定者現在極可能保留升息的選項。
AJ Bell 投資總監 Russ Mould 指出，「雖然這一結果不會讓市場感到完全意外，但由於美國和伊朗之間再次爆發衝突以及對科技行業支出水準的擔憂，市場情緒受到衝擊，這無疑是又一個令人不快的不確定因素。」
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