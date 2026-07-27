鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-27 20:40

隨著美伊軍事衝突步入第六個月，美國總統川普再次將戰場轉向其熟悉的全球貿易博弈。上周白宮正式啟動新一輪大規模關稅攻勢，針對包括歐盟、中國、英國和加拿大在內的 60 個貿易夥伴，實施稅率介於 10% 至 12.5% 的新關稅。

這批關稅旨在取代於 7 月 24 日到期的 10% 基準關稅，其影響範圍極廣，涵蓋了 99.4% 的美國進口商品。

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法律框架的結構性轉向

本次加徵關稅與以往最大的不同在於法律依據的轉變。在今年二月美國最高法院裁定先前的關稅違法後，川普政府此次改採《1974 年貿易法》第 301 條款，以「強制勞動」實務為由發動制裁。分析師指出，此舉有效地堵住了先前的法律漏洞，使市場必須意識到，關稅已不再是短期談判的籌碼，而是正演變為美國經濟政策中一個「持久且固化」的結構性特徵。

CG 資產管理公司投資組合經理 Emma Moriarty 表示，此次加徵關稅的意義有兩方面，「這不僅表明川普政府堅持徵收關稅，而且還表明他們在全球能源衝擊和供應鏈瓶頸日益加劇的背景下，依然堅持這一立場。」

嚴峻的全球經濟背景

目前的關稅攻勢正值全球能源震盪與供應鏈瓶頸加劇之際。中東衝突導致油價重回每桶 100 美元大關，進一步削弱了市場信心。

儘管周五市場初期反應平淡，主因是投資者早已預見舊稅率到期後的替代方案，與 2025 年 4 月「解放日」關稅引發的市場暴跌形成鮮明對比。然而，Moriarty 強調，投資者現在必須為「低增長與高通膨」的經濟格局做好重新定價的準備。

對貨幣政策與市場帶來不確定性

關稅帶來的物價壓力及油價飆升，也擾亂了聯準會 (Fed) 的利率預期。市場原本預計聯準會將在年底前按兵不動，並於 2027 年開啟降息；但受近期通膨風險影響，政策制定者現在極可能保留升息的選項。