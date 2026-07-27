鉅亨網編譯段智恆
美股近兩個月陷入盤整，美債殖利率持續攀高，加上 Alphabet(GOOGL-US)與特斯拉 (TSLA-US) 財報未能提振市場，多頭如今把希望寄託在周四盤後公布財報的蘋果 (AAPL-US) 身上。蘋果是標普 500 指數市值前十大企業中，唯一仍接近歷史高點的股票。
蘋果股價沉寂 7 個月後，自 6 月底低點反彈 20%，距離一周多前創下的歷史新高不到 2 美元。選擇權市場顯示，投資人正押注這波強勢行情延續，大額交易者買進價內買權，投機資金則期待蘋果本周五前再創新高。
根據 SpotGamma 資料，上周五蘋果選擇權權利金交易總額達 5.9 億美元，其中 4.42 億美元來自買權。ThinkOrSwim 數據顯示，交易員買進近 56 萬口買權，明顯高於約 33.2 萬口賣權。
更值得注意的是，目前選擇權價格反映蘋果財報公布後，股價可能波動近 4%，遠高於過去一年財報後平均約 1% 的漲跌幅。The Arora Report 創辦人 Nigam Arora 表示，蘋果本周穩定市場的機率相當高。與部分科技同業不同，蘋果沒有為 AI 資本支出投入數千億美元，因此投資人開始將其視為防禦型股票。
上周五最大一筆交易，是有人斥資 260 萬美元建立 8 月中到期、履約價 280 美元的買權部位。這筆交易的 Delta 接近 1，意味其價格變動幾乎與蘋果股票同步，可能被投資人用來取代直接持股。
在本周五到期的選擇權中，履約價 320 美元的未平倉量最大，包括 1.3 萬口買權及 5,000 口賣權，顯示即使財報未能帶動股價上漲，投資人仍相信上周低點可望守住。
當天成交量最高的是履約價 300 美元的賣權，共成交 7,500 口，但總權利金僅 37.4 萬美元；排名第二的是履約價 340 美元的買權，共成交 5,000 口，權利金總額達 230 萬美元。該買權上周五收盤價為 4.25 美元，代表買方押注蘋果本周至少上漲 3.4%，突破 335 美元歷史高點，才能開始獲利。市場能否擺脫近期低迷走勢，蘋果財報可能成為關鍵。
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