鉅亨網編譯段智恆 2026-07-27 20:10

輝達 (NVDA-US) 正推動新一輪總值可能超過 7,500 億美元的人工智慧 (AI) 基礎設施交易，持續透過投資、融資及擔保支持 AI 客戶擴建資料中心。然而，由輝達提供資金的企業往往又會採購或使用其晶片，也讓市場再次擔憂，這類「循環融資」可能人為推高 AI 需求與企業估值。

AI需求是「自己養出來」？輝達7500億美元交易再掀循環融資疑慮(圖：REUTERS/TPG)

輝達上周五宣布與南韓 SK 海力士 (SKHY-US) 母公司 SK 集團合作，交易規模超過 5,000 億美元。此外，知情人士透露，輝達正考慮向 OpenAI 提供最高 2,500 億美元擔保，協助其租用美國一項大型資料中心計畫的算力，並討論為 OpenAI 採購價值 3,500 億美元的輝達晶片提供融資。

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相關談判仍處於初期階段，最終條件可能改變，交易也可能破局。

7500 億美元交易湧現 循環融資疑慮升溫

輝達近年積極投資 OpenAI 等 AI 開發商、邁威爾 (MRVL-US) 等晶片業者，以及 CoreWeave(CRWV-US)、IREN(IREN-US)和 Nebius(NBIS-US)等資料中心公司，希望藉此加速整體 AI 產業成長。若不計潛在的 OpenAI 新交易，輝達今年宣布的類似合作案規模已超過 5,400 億美元。

Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 表示，輝達的投資與合作確實強化市場對 AI 長期建設的信心，但投資人仍擔心循環融資問題，因為愈來愈多資金被用來支持未來的 AI 客戶及基礎設施部署。

批評者認為，晶片商投資客戶、客戶再以取得的資金購買晶片，可能扭曲商業誘因。如果 AI 需求未能達到市場的高度預期，不僅可能造成錯誤投資決策，也會在產業高度相互依賴的情況下放大損失。AI 公司為興建資料中心和採購晶片持續舉債，也使整體產業更容易受到系統性衝擊。

類似做法並非輝達獨有。Google(GOOGL-US) 已同意為 Anthropic 位於 5 座資料中心的租金付款提供擔保，協助這家 OpenAI 競爭對手取得相當於 350 億美元的貸款。

輝達擬替 OpenAI 背書 深化 AI 產業資金鏈

知情人士指出，OpenAI 可能租用軟銀集團旗下公司正在俄亥俄州開發的資料中心園區。該計畫價值約 5,000 億美元、規模達 10 吉瓦，輝達可能向 OpenAI 提供最高 2,500 億美元擔保，並為其採購 3,500 億美元晶片提供融資。

Global X Management 投資策略師 Billy Leung 表示，輝達若替 OpenAI 承擔更多資料中心債務擔保，將進一步深化正受到市場檢視的供應商融資。這項交易雖可被視為 AI 需求訊號，卻也反映 AI 基礎設施擴張面臨資金壓力。

OpenAI 尚未上市且持續虧損，算力需求卻不斷攀升，輝達的支持可能降低債權人的疑慮，也有助軟銀創辦人孫正義擴大 AI 布局。軟銀預計截至 10 月對 OpenAI 投入近 650 億美元，並簽署 400 億美元過渡性貸款，但對單一企業的龐大押注也讓投資人感到不安。

在南韓方面，輝達將與 SK 集團興建總規模超過 2 吉瓦的 AI 資料中心，耗電量約相當於 150 萬戶家庭，首座由 SK 電訊打造的「AI 工廠」預計明年啟用。交易金額包含輝達採購記憶體晶片，以及 SK 集團購買輝達超級電腦的支出。