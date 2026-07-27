鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-27 21:39

全球股市與債市也普遍上漲，投資人期待美伊重啟外交談判，同時準備迎接科技巨頭財報、重要經濟數據及可能出現意外結果的聯準會 (Fed) 利率決策。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 620 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲逾 270 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲近 0.9%。台積電 ADR 找近 0.8%。

中東戰事暫時降溫，國際油價大幅回落，帶動美股與美債周一展開紓壓反彈，為財報密集登場及多國央行公布利率決策的一周揭開正面序幕。不過，市場仍緊盯伊朗局勢、美國科技巨頭人工智慧 (AI) 支出，以及聯準會 (Fed) 是否可能意外升息。

那斯達克 100 指數期貨上漲 1.3%，標普 500 指數期貨漲 0.8%。從晶片製造商到電氣設備業者，與全球 AI 基礎設施建設有關的股票在盤前普遍走高。中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 在上海掛牌首日一度暴漲 535%。

歐洲股市同步上揚，道瓊歐洲 Stoxx 600 指數上漲 0.8%；精品類股則在路威酩軒集團 (LVMH) 公布財報前走強。匯市方面，瑞士法郎表現優於其他主要貨幣，美元則呈現震盪。

中東戰火暫歇 布蘭特原油暴跌 6.7%

美國連續第三晚暫停對伊朗發動空襲，伊朗軍方也表示，已暫停對美軍基地與部隊的報復行動。外交局勢出現喘息空間，布蘭特原油重挫 6.7% 至每桶 90 美元，10 年期美債殖利率則下跌 3 個基點至 4.64%。

美國駐聯合國大使表示，總統川普決定為外交斡旋「留出一些空間」。不過，川普也強調所有選項仍然存在，中東情勢依舊脆弱，投資人尚不敢全面恢復風險偏好。

ING 銀行分析師 Michiel Tukker 表示，該行經濟學家預期 Fed 本周將維持利率不變，如果油價進一步回落，今年可能完全不需要升息。然而，由於 Fed 主席華許不偏好提供前瞻指引，市場未必能從此次會議獲得太多未來政策線索。

《彭博》策略師 Skylar Montgomery Koning 則指出，油價下跌同時有利股市與債市，但正面影響可能相當短暫。由於荷姆茲海峽尚未恢復正常通行，目前很難斷言油價能夠持續走低。

科技巨頭財報接棒 AI 燒錢再受檢驗

KBC Securities 分析師 Andrea Gabellone 預期，在 Fed 決策、科技公司財報及多項歐洲通膨數據密集公布下，本周市場波動可能加劇。

隨著 AI 資料中心與晶片投資不斷消耗科技巨頭的現金，企業要滿足投資人的要求已變得更加困難。EFG Asset Management 副投資長 Daniel Murray 表示，即使企業財報優於預期，如果股價反應仍顯疲弱，也將透露市場內在動能及投資人情緒正在轉差。

整體而言，本季美企財報表現仍相當強勁。彭博行業研究統計，已公布業績的 135 家標普 500 指數成分股中，超過 86% 優於市場預期；若此趨勢持續，將創下 2021 年第二季以來最高的財報優於預期比率。

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 團隊預期，導入 AI 功能的美國企業將擁有更強的獲利能力，至 2027 年 AI 應用可望推動淨利率擴張約 100 個基點。不過，在中東風險尚未解除、油價仍處高檔之際，這波股債反彈能否延續，仍將取決於科技巨頭財報與 Fed 釋出的政策訊號。

截至台北時間周一（27 日）21 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 0.37%，至每股 917.54 美元

中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 周一在上海掛牌上市，股價一度暴漲逾 466%，激勵記憶體類股盤前普遍走高。SK 海力士 (SKNY-US) 上漲 4.7%，SanDisk(SNDK-US)勁揚 3.6%，美光科技 (Micron) 也上漲 2.5%。

雪佛龍 (CVX-US) 早盤股價下跌 1.77%，至每股 191.35 美元

D-Wave Quantum(QBTS-US) 早盤股價上漲 11.48%，至每股 18.07 美元

D-Wave Quantum 周一宣布與美國電信巨擘 AT&T(T-US) 建立合作關係，計劃利用旗下量子退火電腦強化 AT&T 的 AI 業務，激勵股價盤前上漲逾 7%。消息也帶動其他量子運算類股走強，IonQ(IONQ-US) 上漲近 4.5%，Rigetti Computing(RGTI-US) 漲 3.8%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：