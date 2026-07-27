無懼台股震盪！主動式ETF買氣續熱 00403A單周狂增2.5萬人奪人氣王
鉅亨網記者陳于晴 台北
近期股市面臨震盪，投資人布局主動式 ETF 的熱度仍持續升溫，觀察上周主動式 ETF 人氣榜，又以台股主動式 ETF 受投資人青睞，霸榜單周新增受益人數前五名。其中，主動統一升級 50(00403A-TW) 人氣最高，單周新增 2.5 萬人，榮登人氣王寶座。
根據 CMoney 資料顯示，截至 7 月 24 日，主動式 ETF 單周受益人數新增前五名為：主動統一升級 50(00403A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動中信台灣收益 (00406A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)，單周新增人數依序為：2.51 萬人、1.21 萬人、1.06 萬人、0.65 萬人、0.37 萬人。
觀察主動統一升級 50 不僅為單周人氣王，00403A 受益人數已連續 3 周呈現正成長，且根據 CMoney 資料顯示，最新總受益人數為 102.26 萬人，重返百萬粉絲俱樂部，人氣不受台股震盪影響，越震越旺。
展望後市，統一投信投研團隊表示，台股近期受評價修正、地緣政治及科技股去槓桿影響，短線震盪加劇，惟全球股市仍具支撐，顯示回檔屬資金與評價調整，非基本面反轉，預期台股短期將維持區間整理，惟 AI 長線趨勢不變。建議可持續觀察企業財報、雲端業者資本支出與現金流變化，伺機逢低擇優布局。
|主動式 ETF 上周人氣榜前五名
|股票代號
|股票名稱
|新增受益人數
|最新受益人數
|（萬人）
|（萬人）
|00403A
|主動統一升級 50
|2.51
|102.26
|00991A
|主動復華未來 50
|1.21
|33.91
|00406A
|主動中信台灣收益
|1.06
|5.51
|00981A
|主動統一台股增長
|0.65
|99.7
|00405A
|主動富邦台灣龍耀
|0.37
|16.15
|資料來源：CMoney，資料截至：2026/7/24
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