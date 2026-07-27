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無懼台股震盪！主動式ETF買氣續熱 00403A單周狂增2.5萬人奪人氣王

鉅亨網記者陳于晴 台北

近期股市面臨震盪，投資人布局主動式 ETF 的熱度仍持續升溫，觀察上周主動式 ETF 人氣榜，又以台股主動式 ETF 受投資人青睞，霸榜單周新增受益人數前五名。其中，主動統一升級 50(00403A-TW) 人氣最高，單周新增 2.5 萬人，榮登人氣王寶座。

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無懼台股震盪！主動式ETF買氣續熱 00403A單周狂增2.5萬人奪人氣王。（鉅亨網資料照）

根據 CMoney 資料顯示，截至 7 月 24 日，主動式 ETF 單周受益人數新增前五名為：主動統一升級 50(00403A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動中信台灣收益 (00406A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)，單周新增人數依序為：2.51 萬人、1.21 萬人、1.06 萬人、0.65 萬人、0.37 萬人。


觀察主動統一升級 50 不僅為單周人氣王，00403A 受益人數已連續 3 周呈現正成長，且根據 CMoney 資料顯示，最新總受益人數為 102.26 萬人，重返百萬粉絲俱樂部，人氣不受台股震盪影響，越震越旺。

展望後市，統一投信投研團隊表示，台股近期受評價修正、地緣政治及科技股去槓桿影響，短線震盪加劇，惟全球股市仍具支撐，顯示回檔屬資金與評價調整，非基本面反轉，預期台股短期將維持區間整理，惟 AI 長線趨勢不變。建議可持續觀察企業財報、雲端業者資本支出與現金流變化，伺機逢低擇優布局。

主動式 ETF 上周人氣榜前五名
股票代號 股票名稱 新增受益人數 最新受益人數
（萬人） （萬人）
00403A 主動統一升級 50 2.51 102.26
00991A 主動復華未來 50 1.21 33.91
00406A 主動中信台灣收益 1.06 5.51
00981A 主動統一台股增長 0.65 99.7
00405A 主動富邦台灣龍耀 0.37 16.15
資料來源：CMoney，資料截至：2026/7/24

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