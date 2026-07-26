鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-26 15:10

人工智慧（AI）概念股近期經歷一波劇烈震盪。儘管各大晶片廠陸續公布亮眼財報與樂觀展望，市場對晶片供不應求的現象也早有共識，投資人仍因憂心巨額資本支出能否長期維持，而讓相關類股承受不小賣壓。

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在接受媒體集團《Axios》共同創辦人 Mike Allen 專訪時，黃仁勳被直接問及產業是否即將面臨崩盤，他斬釘截鐵回應：「不，暫時不會。」面對主持人追問「所以這次真的不一樣？」，黃仁勳給出了肯定答案。

他解釋，這一輪成長的驅動力與過去截然不同。他說：「這次的情況不同，因為這次不是由需求驅動的，也不是季節性的。這裡說的需求驅動並非指季節性需求驅動，而是指產業驅動，也就是說電腦的基礎技術正在改變。 」

黃仁勳進一步指出，全球正邁向一種全新的基礎建設：AI，而這背後需要大量晶片支撐。他甚至大膽預估，未來十年整體產業規模恐將擴張五到十倍。

身為全球頂尖 AI 晶片供應商的掌門人，黃仁勳釋出樂觀訊號並不令人意外。然而，「這次的情況不同」這句話本身卻頗具爭議。

回顧網路泡沫時期，同樣的說法曾被用來合理化脫離基本面的瘋狂漲勢，如今在市場老手耳中，幾乎已成為警示訊號的代名詞，其負面意涵不亞於現在令人懊悔的「任務完成」宣言。

與此同時，各大雲端服務巨頭正以驚人速度砸錢建設 AI 基礎設施，每年資本支出動輒上看數千億美元。這些科技公司過去多半仰賴本業穩定的現金流支應開支，如今資金缺口已大到連 Alphabet 都出現現金流為負的情況，迫使業者紛紛轉向發債籌資。

針對外界質疑輝達客戶恐怕得靠舉債來買晶片，黃仁勳則表示並不擔憂，強調這反映的是運算典範正在轉移：「未來將是一種截然不同的運算方式，我們需要的電腦數量只會更多。」

他也提到，AI 浪潮同樣為 Anthropic 等公司帶來可觀獲利，尤其當客戶真正體會到智慧助理的實用價值後。

在他看來，產業正站在一個關鍵轉折點，隨著 AI 持續創造利潤、提升生產力，勢必得投入更多資源研發相關技術。

黃仁勳並不諱言稱泡沫終有破滅的一天，但他認為短期內不會發生，因為 AI 基礎建設仍處於早期階段。

他指出，晶片、土地、電力及建築工人等資源供給有限，雖然拖慢了擴張腳步，卻反而成了產業的保護傘，讓供給追上需求的時間點得以延後。