鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-25 20:10

CPU重返AI戰場誰將勝出？英特爾、AMD、輝達掀三強爭霸。(圖：Shutterstock)

英特爾於週四（23 日）公布第二季財報，單季營收達 161 億美元。其中，數據中心與 AI 事業部門表現尤為突出，營收年增 59%，達到 63 億美元，優於市場原先預估。

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該公司高層將這波成長歸功於 AI 代理帶動的伺服器 CPU 需求復甦，透露已與客戶簽下多筆為期三至五年的長約，部分合約甚至納入採購量與價格的雙重承諾。

英特爾執行長陳立武更直言：「在數據中心領域，CPU 需求正在起飛，需求正超過我們日益增長的供應能力。」

需求熱絡也讓英特爾在定價上更有底氣。公司財務長證實，市場對價格調整的接受度優於預期。

事實上，英特爾本月稍早已正式調漲部分消費級與伺服器級處理器售價，消費端漲幅約在 30 至 50 美元，而伺服器產品的漲幅則可能高達數百至上千美元不等。

對此，英特爾方面回應，調價是根據供應鏈狀況與成本進行的例行檢視。

華爾街投行 Wedbush 則認為，在伺服器 CPU 供給持續吃緊的情況下，英特爾應該還有繼續漲價的空間，且不至於衝擊終端需求。

從 GPU 獨大到 CPU 分權 輝達、超微交鋒

長期以來，談到 AI 運算，市場焦點幾乎全數集中在 GPU 身上。但隨著 AI 代理興起，每個 Token 的運算成本錙銖必較，擅長任務調度與邏輯規劃的 CPU，開始在這場軍備競賽中扮演更吃重的角色。

值得注意的是，在這輪浪潮中，英特爾並非唯一的玩家。

輝達近日公布新一代 Vera Rubin 平台的實測數據，其中主打產品即為專為代理時代設計的 Vera CPU。

輝達方面強調，透過自研的 Olympus 核心架構，相較對手採用的 Chiplet（小晶片）設計，Vera CPU 在單線程效能上可達兩倍優勢，核心間頻寬提升三倍，記憶體延遲則可降低 40%。

然而，兩天後，AMD 便在年度 AI 大會「Advancing AI 2026」上正面迎戰，端出第六代伺服器 CPU「Venice」與 Vera CPU 較勁，聲稱「Venice」的吞吐性能達到 Vera 的 2.2 倍，每核性能在開箱狀態、還沒做性能調優的情況下就領先 20%。

此外，AMD 預計，到 2030 年，其傳統的數據中心 CPU 市場規模將達到 2200 億美元，並且其所參與競爭的市場總規模將達到 2 兆美元。

美國銀行分析師 Vivek Arya 則點出這場競爭背後的技術路線之爭，稱市場真正關心的，其實是 AI 究竟需要更高的單核運算頻率，還是更多核心數量。

其中，輝達押注前者，主張降低工具呼叫與任務切換之間的延遲；AMD 則堅信「量」的優勢，持續透過增加核心與執行緒數量，追求整機架的併發吞吐能力。

相較於輝達與超微在技術路線上的角力，英特爾則選擇以資本投入正面應戰。

該公司宣布，將今年度資本支出計畫從原訂的 180 億美元，一舉上調至 200 億美元，其中約 57 億美元將專門用於擴充採用 Intel 3 製程的 Xeon 6 系列伺服器處理器產能。

隨著三大廠商各自加碼，市場預期 CPU 產業版圖恐將從目前英特爾「一超多強」的局面，逐步轉向三分天下的新格局。

有機構預測，到 2030 年，輝達等業者推出的 ARM 架構商用 CPU，市佔率有望攀升至 36%；英特爾市佔則可能從目前的 41% 滑落至 24%；超微則預期能維持在 25% 至 27% 的區間，相對穩定。

學界研究佐證：CPU 吃重程度被低估

產業樂觀情緒不僅來自廠商自身。喬治亞理工學院與英特爾的聯合研究指出，在五項針對 AI 代理的任務測試中，CPU 運算時間占整體任務時間的比重均超過五成。

市場研究機構 TrendForce 也預估，進入 AI 代理時代後，CPU 與 GPU 的配置比例，將從過去 1:4 至 1:8 的水準，大幅收斂至 1:1 到 1:2。