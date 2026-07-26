黃仁勳：AI將讓半導體產業擴大10倍！輝達攜手SK打造5000億美元合作版圖

鉅亨網新聞中心 2026-07-26 18:10

黃仁勳：AI將讓半導體產業擴大10倍。(圖：REUTERS/TPG)

根據黃仁勳透露的合作細節，輝達已與 SK 集團敲定多項策略協議，雙方未來在記憶體採購、AI 超級電腦及資料中心建設等領域的合作規模，預估將突破 5000 億美元。

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輝達承諾將連續數年向 SK 海力士 (SKHY-US) 大量採購記憶體晶片，並攜手推進 HBM2、HBM3、HBM3E 一路到 HBM4、HBM4E 的技術世代發展。

此外，SK 電訊近期也計畫將旗下 AI 雲端基礎設施擴充至最高 2 吉瓦規模，輝達則將供應相對應的超級電腦系統，形成一買一賣的雙向合作模式。

談及未來十年產業展望，黃仁勳提出一項大膽預測，認為隨著 AI 代理（AI agent）與機器人開始大規模投入運算工作，晶片需求的驅動力將不再侷限於人類使用者，而是延伸至機器與代理本身。

他預估，這股趨勢恐將促使全球半導體產業規模在未來十年內，擴張至目前的 10 倍。

不過黃仁勳也坦言，產業擴張速度將面臨現實瓶頸。目前包括高頻寬記憶體（HBM）、土地、電力與資料中心建設所需資源均呈現吃緊狀態，即便業界全力衝刺，每年產能翻倍已屬不易，要進一步加速擴張則相當困難。

他解釋，晶片與消費性電子產品不同，土地取得、電力供應與廠房興建都無法如消費性硬體般迅速複製擴充，這也代表未來十年 AI 基礎建設的推進步調，恐將持續受限於實體資源的供應瓶頸。

被問及中美兩國在 AI 領域的競爭態勢時，黃仁勳則採取較為持平的看法。他認為中美兩國皆擁有優秀的 AI 研究人才，儘管雙方在資源條件與政策限制上有所差異，但都將持續推動 AI 技術向前發展。