鉅亨網新聞中心 2026-07-25 17:10

7 月 24 日，微軟 (MSFT-US) 官網刊出一封題為《開放權重與美國 AI 領導力》（Open Weights and American AI Leadership）的公開信，訴求核心只有一個：呼籲美國政府不要對開源 AI 模型設限。

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信中提出六大論點，直指當前華府政策風向，包括：

一、開源 AI 可降低整體產業進入門檻，而非只是提供免費模型

公開信指出，開放模型權重可讓新創公司、大型企業、大學及政府機構，不必從零開始訓練模型，也無須為每項 AI 應用都支付使用最先進閉源模型的高昂成本，進而降低 AI 技術的導入門檻。

二、開源有助避免 AI 市場被少數科技巨頭壟斷

公開信認為，允許更多企業與機構自行建置、調整及部署 AI 模型，有助於促進晶片、雲端平台、應用軟體及服務等各層面的市場競爭，不僅能降低成本，也能讓 AI 所創造的經濟效益更廣泛地分配。

三、企業應掌握 AI 主導權，而非受制於供應商

公開信強調，採用開源模型可讓組織自行管理資料、評估與調整模型，並依照自身需求完成部署，同時透過持續優化模型累積專屬知識與競爭優勢，而非受限於單一供應商。

四、開源不代表較危險，閉源也並非安全保證

公開信指出，將 AI 模型封閉並不必然代表更安全。閉源模型同樣可能遭到入侵或遭濫用，而且由於缺乏外部檢視機制，問題未必能及時被發現。此外，若關鍵 AI 技術高度集中於少數供應商，本身也可能形成單點失效的風險。

五、AI 確實存在風險，但全面限制開源並非最佳解方

公開信認為，隨著攻擊者也開始利用先進 AI 技術，防禦方同樣需要具備相當能力的 AI 模型，才能有效偵測、模擬並應對各類威脅。因此，監管措施應建立在可驗證的實際風險之上，而不是預設閉源模式一定比開源更安全。

六、模型蒸餾與侵權盜用不應混為一談

公開信指出，模型蒸餾本身是 AI 領域廣泛採用的模型優化技術，真正需要規範的是非法擷取閉源模型商業價值的行為。相關問題應透過更精準的法律制度與商業規範解決，而非直接限制整項技術的發展。

黃仁勳開帳號兩個月，首推就押注開源立場

公開信發布後不久，黃仁勳在個人推特發出他六月才開通帳號以來的第一則貼文，內容表明輝達已簽署這封信，並強調 AI 將改變每個產業、驅動每家公司，也會由每個國家共同打造。

黃仁勳認為，開源模型有助於強化安全與網路防禦、加速創新與擴散，同時讓各國得以建立自主的 AI 能力。

這則貼文之所以引發關注，不僅在於內容本身，更在於黃仁勳選擇的時機與方式：坐擁八萬三千餘名追蹤者、掌管市值兆美元企業的執行長，開通帳號後的首篇貼文，並未選擇宣布新產品、公布財報或展示晶片產能，而是全力聚焦在「開放模型至關重要」這件事上。

值得注意的是，這並非本月唯一一封相關公開信。7 月 22 日，由 Little Tech Association 發起、近 200 家矽谷新創企業聯署的另一封信，立場更為直接，明確反對美國政府全面禁止中國開源模型。

相較於微軟版公開信偏向政策論述與宏觀說理，這封新創連署信的語氣更具對抗性，訴求也更聚焦：不要禁止中國開源模型。

兩封信的共同導火線，指向同一個事件，即中國 AI 新創月之暗面（Moonshot AI）稍早發布的開源模型 Kimi K3。

Kimi K3 成導火線，衝擊美方「閉源性能領先」假設

7 月 16 日，月之暗面發布參數規模達 2.8 兆的開源模型 Kimi K3。

根據報導，該模型在前端程式碼競技場的評測中，表現超越了 Anthropic 與 OpenAI 的前沿模型，性能已逼近美國最先進的閉源系統，但 API 定價僅為對手的三到五分之一。

這項發展衝擊了美國 AI 產業長期以來的一項預設：開源模型的性能天花板必然低於閉源模型。

消息傳出後，川普政府內部隨即傳出討論「封禁中國開源 AI 模型」的可能性；OpenAI 新任戰略未來事務主管 Dean Ball 公開建議政府應「圍繞中國開源權重模型製造大量監管風險」；投資人 David Sacks 則批評，此舉本質上是「披著國家安全外衣的監管俘獲」。

輝達的商業盤算：開源愈盛，晶片需求愈旺

分析認為，外界或許會把黃仁勳力挺開源 AI 解讀為理念使然，但從商業角度來看，輝達的利益其實與開源生態高度一致。

原因主要有三個。

首先，開源模型愈普及，對 GPU 的需求就愈龐大。

每出現一個開源模型，就代表更多企業需要進行模型微調、部署、推論與客製化開發，進而帶動更多算力需求。

相較之下，若市場最終只剩少數幾家閉源模型主導，大部分運算需求將集中在少數業者手中，不僅採購更集中，也可能削弱輝達在整體市場的成長空間與議價能力。

其次，「主權 AI」已成為輝達近年積極推動的重要策略。

愈來愈多國家希望建立本土 AI 能力，利用本國資料打造符合自身需求的大型語言模型，而這類計畫多半建立在開源模型之上，再搭配本地資料進行訓練與微調。

黃仁勳日前在社群平台提到的「實現 AI 主權」，不只是理念宣示，也反映輝達目前積極拓展全球市場的重要方向。

第三，輝達並不希望 AI 市場規則完全由 OpenAI 與 Anthropic 等閉源模型業者主導。

近年來，部分閉源 AI 公司持續支持更嚴格的模型出口管制與監管制度。如果相關規範愈來愈嚴格，最直接受惠的將是少數掌握先進閉源模型的平台業者；相對而言，像輝達、Meta，以及同樣擁抱開源生態的企業，將面臨較大的發展限制。

OpenAI 與 Anthropic 缺席連署 陣營分野浮現

值得留意的是，這份 25 家企業聯署名單中，並未見到 OpenAI 與 Anthropic 的身影。

兩家公司先前立場已多次表態：OpenAI 首席戰略長 Jason Kwon 曾在國會聽證會上多次警告，開源模型可能遭「對手國家」利用；Anthropic 執行長 Dario Amodei 也傾向支持更嚴格的模型權重出口管制。

由此，美國 AI 產業內部形成三方角力：

以 OpenAI、Anthropic 為首的閉源陣營傾向支持管制，以鞏固自身技術與商業護城河；

以 Meta、輝達、微軟與數百家新創為主的開源陣營則反對設限，力求維持既有商業模式與市場空間；

而政府鷹派則試圖以「國家安全」為由，限制中國開源模型的擴散。

開放邊界之爭，牽動全球 AI 生態走向

分析稱，公開信反覆強調的「美國 AI 領導力」，背後真正的憂慮在於：隨著 Kimi K3、DeepSeek、Qwen 等中國開源模型持續獲得國際開發者採用，若美方進一步收緊政策，恐加速這股轉移趨勢，而非有效遏制。

無論如何，黃仁勳選在此刻開通個人社群帳號，並將人生首則貼文押注在開源議題上，被外界解讀為一次精心設計的產業表態，對內向華府傳遞訊號，提醒決策者科技業內部並非鐵板一塊，不應為少數企業的利益犧牲整體生態；對外則向全球開發者與客戶重申，輝達仍是開源陣營的堅定支持者。