鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-25 14:40

隨著中東情勢持續惡化，伊朗近期對美軍在波斯灣區域的基地與關鍵設施發動的攻擊，準確度明顯提升，外界懷疑背後與中國衛星影像支援、以及俄羅斯在烏克蘭戰場累積的戰術經驗有關。

伊朗飛彈愈打愈準？專家：中國衛星影像、俄羅斯戰術成關鍵。(圖：Shutterstock)

根據《衛報》報導，週五（24 日），約旦穆瓦法克 · 薩爾提（Muwaffaq Salti）空軍基地遭到攻擊，造成三名美軍士兵喪生。

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該基地原本部署有「薩德」（THAAD）反飛彈系統防護，但仍未能攔截攻擊，事後伊朗媒體公布的衛星影像顯示多棟建築物遭摧毀。

五角大廈已就防禦系統為何失靈展開調查，但此事也凸顯，儘管華府先前多次宣稱已重創德黑蘭軍事能力，伊朗的飛彈打擊力量顯然仍不容小覷。

倫敦國王學院安全研究學院副教授 Andreas Krieg 分析指出，情報蒐集能力提升、飛彈導航與機動性強化，加上攻擊協調更為精密，三者結合造就了這波「實質性的轉變」。

他表示，這是伊朗歷經三年發展彈道飛彈計畫的成果。儘管華府先前宣稱德黑蘭軍事能力已遭「徹底摧毀」，但根據美國情報機構的評估，伊朗約有 70% 的彈道飛彈戰力仍然完好無損。

Krieg 指出，伊朗的第一步，是利用中國提供的衛星影像，協助辨識美軍基地及波斯灣其他設施的攻擊目標。美國已於 5 月對三家中國企業實施制裁，理由是這些公司提供了相關衛星影像。

其中一家名為 Mizar Vision 的公司，公開了美軍軍機以及愛國者（Patriot）與「薩德」防空系統部署於沙烏地阿拉伯、巴林，以及上週遭攻擊的約旦基地等地的影像；這些衛星照片在社群媒體上廣泛流傳，並被大量轉載。

不過，並非所有專家都認同北京直接提供情報協助的說法。皇家聯合軍種研究所（RUSI）學者 Sidharth Kaushal 指出，伊朗鎖定的主要是美軍基地等固定目標，僅憑商業衛星影像便足以完成目標辨識，未必需要中國提供軍事情報。

除了疑似獲得中國影像協助，部分美方分析人士也懷疑，伊朗對波斯灣多處美國中央情報局（CIA）設施的精準打擊，可能得益於俄羅斯提供的地點情報，但這項推測目前仍屬臆測階段。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本週在國會表示，中國與俄羅斯確實在某種程度上協助伊朗。

然而，美國總統川普週五則推翻了這項說法，表示中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁都曾親自向他保證，不會向伊朗出售武器。

值得注意的是，伊朗的彈道飛彈計畫高度依賴中國提供的電子零組件，以及用於火箭燃料的高氯酸銨；但完成組裝後的飛彈性能已相當先進，具備在部分情況下突破美國及波斯灣國家防空系統的能力。

伊朗彈道飛彈採用複雜的導航系統，發射後可同時利用美國 GPS、中國北斗衛星導航系統（BeiDou）及俄羅斯格洛納斯（GLONASS）進行定位。此外，飛彈重返大氣層時的速度可達數倍音速，使反彈道飛彈系統始終面臨極大攔截挑戰。

Krieg 指出，德黑蘭也已為部分彈道飛彈研發出可操控彈頭，能在末段下降過程中調整飛行路徑。同時，飛彈末端導引階段採用紅外線熱追蹤與光學導航，由於不依賴無線電通訊，因此不易受到電子干擾影響。

報導指出，這些能力足以對美軍防空系統構成重大挑戰，尤其是在美國與以色列今年春季歷時 38 天的軍事行動後，愛國者與「薩德」攔截飛彈庫存據稱已消耗約一半。

此外，美軍還必須同時防衛能源設施、煉油廠與海水淡化廠等大量關鍵基礎設施，使防禦壓力更加沉重。

在戰術層面，伊朗的飛彈攻擊方式也持續演進，採用了類似俄羅斯在烏克蘭戰場所使用的戰術。相較於大規模齊射，較小批次的飛彈攻擊有時反而更具效果；同時，先派遣無人機吸引防空火力，再由彈道飛彈發動主要攻擊。

Kaushal 認為，這更像是伊朗與俄羅斯雙方軍隊互相借鏡彼此作戰經驗，屬於一種「趨同演化」，而非莫斯科直接向德黑蘭傳授戰術。

儘管伊朗、俄羅斯、中國以及北韓之間，基於共同反西方立場形成某種程度的合作關係，被部分人士稱為「動盪軸心」，但這個陣營距離一個運作一致的軍事同盟仍有相當距離。