鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-24 09:40

由於第 2 季獲利遠低於市場預期，加上投資人對人工智慧 (AI) 與機器人布局心存疑慮，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價周四 (23 日) 重挫 14.5%，創逾一年來最大單日跌幅，也讓放空投資人大賺一筆。

S3 Partners 執行董事 Dusaniwsky 估算，這波賣壓可望讓放空特斯拉的投資人單日帳面獲利約 43 億美元。目前約有 3% 的特斯拉流通股遭放空。

‌



經過周四重挫後，特斯拉股價今年累計下跌近 30%，空頭自年初以來的帳面獲利擴大至約 90.8 億美元。

特斯拉目前的預估本益比高達 152 倍，是「科技七巨頭 」中估值最高的公司，卻也是今年表現最差的一檔。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師 James Picariello 說：「隨著特斯拉持續以激進的資本支出時間表全力追求 AI 目標，我們對該公司的 AI 發展速度保持高度審慎態度，而且，市場目前對該股估值已反映極高期待。」

他對特斯拉維持在相當於「賣出」的評等，目標價為 280 美元。

特斯拉面臨的 AI 爭議，與其他大型科技股有所不同。相較於市場批評其他科技公司大舉投入 AI 卻看不到明確回報，部分投資人反而擔心特斯拉投入 AI 的資金不足，可能無法順利推進 Robotaxi 自駕計程車與 Optimus 人形機器人的商業化。

此外，汽車業務毛利率低於預期，也讓市場再次質疑核心業務是否足以支撐特斯拉未來的成長願景及龐大投資計畫。

根據 S3 Partners 資料，特斯拉是「科技七巨頭」中放空比率最高的股票。排名第二的 Meta Platforms(META-US)，流通股放空比率僅 1.6%。

特斯拉高層在財報電話會議上對 Robotaxi 的謹慎說法，可能是導致股價遭到大幅拋售的其中一個原因。馬斯克一年前曾高調表示 Robotaxi 車隊版圖將以「遠超過指數級」的成長速度，預估到 2025 年底前將能觸及美國一半人口，但目前 Robotaxi 業務僅限德州和佛州少數城市，且通常在偏遠地區。

當分析師問到 Robotaxi 推廣速度不如預期時，車輛工程副總裁表示，為了滿足每個城市不同的監管要求，正採取逐步擴張的策略，財務長也補充說，在擴展版圖方面遇到各式各樣的難題，希望在大規模部署車隊之前，先以可控的方式解決問題。

散戶逆勢搶進

不過，並非所有投資人都如此悲觀。Vanda Research 策略師 Patel 表示，特斯拉仍是周四散戶買超金額最高的個股，單日淨買超約 4200 萬美元。

晨星 (Morningstar) 分析師 Seth Goldstein 則認為，特斯拉目前股價已遭低估，長期成長動能依然強勁。他說：「對長期投資人而言，我們認為這波回檔提供了不錯的布局機會。」他認為特斯拉的公允價值為 450 美元。