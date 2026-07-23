鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 21:50

Alphabet(GOOGL-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 周四 (23 日) 盤中股價雙雙重挫，兩家公司公布第二季財報後，均釋出將大幅增加人工智慧 (AI) 相關投資的訊號，加上自由現金流同步轉為負值，引發投資人擔憂 AI 熱潮帶來的成本不斷攀升，卻尚未完全轉化為相應回報。

AI燒錢燒到市場怕了！特斯拉股價崩逾10%、Alphabet重挫近6%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價下跌 10.64%，每股暫報 334.22 美元；Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價下跌 5.99%，每股暫報 321.59 美元。兩家公司周三已分別收跌 1.3% 及 1.46%，財報公布後賣壓進一步加劇。

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Google 母公司 Alphabet 將今年資本支出預估由原先的 1,800 億至 1,900 億美元，大幅上調至 1,950 億至 2,050 億美元，並警告 2027 年支出可能進一步增加。執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 表示，提高支出主要是為了加速運算容量交付，以滿足持續成長的 AI 需求，公司目前仍沒有足夠的運算能力因應客戶需求。

不過，市場擔心 Alphabet 資本支出急升、利潤率展望轉弱，加上 Gemini 3.5 Pro 持續延後推出，也缺乏令人驚豔的新產品，使投資人質疑龐大的 AI 投資是否已轉化為明確競爭優勢。

Alphabet 財報仍出現部分亮點，Google Cloud 第二季營收年增 82% 至 248 億美元，高於市場預期；部門營業利益率也由去年同期的 20.7% 大幅提高至 35.6%，顯示部分 AI 與雲端投資已開始帶來成果。

特斯拉第二季資本支出年增 142% 至 57.9 億美元，預估全年支出將超過 250 億美元。執行長馬斯克 (Elon Musk) 試圖安撫投資人，表示今年是資本支出極為龐大的一年，但相信相關投資將創造「可能是公司歷來最好的資本回報」。

馬斯克指出，資金將投入半導體生產及人形機器人 Optimus 等計畫。特斯拉正在安裝第一代 Optimus 生產線，預計不久後啟動生產。其核心汽車業務第二季營收則年增 23% 至 205.2 億美元。