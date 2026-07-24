IBM執行長：AI不會顛覆軟體業務 僅2%可能被取代

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-24 13:30

《CNBC》報導，IBM(IBM-US) 執行長 Arvind Krishna 表示，公司僅有 2% 軟體可能被人工智慧 (AI) 模型所建構的應用程式取代。在第二季財報令人失望後，他試圖藉此安撫華爾街。

IBM執行長試圖安撫投資人：AI不會顛覆軟體業務(圖：Reuters/TPG)

Krishna 周四 (23 日) 受訪時表示，「我們其餘的軟體實際上是在協助客戶為 AI 做好準備，包括即時釋放資料、降低管理資料的成本與複雜度，以及跨越大多數客戶正在使用的混合式基礎設施。」

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「而且由於這些產品屬於所謂的基礎設施軟體，而非應用程式，因此我相信 AI 反而會成為我們的順風。」

過去幾年，華爾街對軟體股的態度轉趨懷疑，主要擔憂隨著 Anthropic、OpenAI 等公司的 AI 技術日益強大，可能顛覆傳統軟體公司的商業模式。

IBM 股價今年以來已下跌約 30%，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV-US) 則下跌 17%。

今年 2 月，Anthropic 發布一篇關於 Claude Code 的文章，展示該工具將 Cobol 程式碼現代化的能力。由於 Cobol 常見於大型主機系統，消息一度導致 IBM 股價重挫 13%。

Krishna 周三在 IBM 公布財報後向分析師表示，公司目前這一代 z17 大型主機第二季遭遇一些挑戰。

IBM 財務長 Jim Kavanaugh 表示，由於 AI 晶片需求推升記憶體價格，一些客戶選擇將資金花在其他資料中心設備上，例如伺服器和儲存設備。

IBM 每從大型主機基礎設施取得 1 美元營收，就能進一步帶來 3 美元的軟體營收。第二季 IBM Z 大型主機業務營收下滑 42%，交易處理軟體營收也下降 9%，與第一季差距明顯。第一季 IBM Z 營收成長 48%，交易處理軟體營收則成長 2%。

第二季期間，IBM 有 45% 的營收來自軟體業務，這也是公司利潤率最高的業務。

Krishna 表示，星巴克 (Starbucks) 每年在 IBM 軟體上的支出約 200 萬美元。他指出，這家咖啡連鎖業者正在淘汰 Tririga 租賃管理軟體。IBM 於 2011 年收購 Tririga，並計劃在 2027 年終止支援該軟體。

Krishna 表示，「這是我剛才所說那 2% 中的一大部分，我確實認為這類軟體存在風險。順帶一提，他們原本使用的是一套已有 10 年歷史的軟體。」

儘管 IBM 仍維持 2026 年自由現金流增加 10 億美元的財測，但 Kavanaugh 周三表示，目前預估今年軟體營收將成長 6% 至 8%。今年 1 月，Kavanaugh 還曾表示，他有信心軟體營收成長率能達到雙位數。

Krishna 周四表示，大型主機的硬體容量正在增加，而這也將對軟體業務帶來影響。「軟體的成長通常會落後於硬體容量，我認為如果再給它一年時間，你會看到軟體業務重新追上來。」

Krishna 表示，第二季延後的交易中，約 75% 預計將在年底前重新回到 IBM。

Jefferies 分析師在周四給客戶的報告中表示，「在更多延後的交易實際反映於公布的業績之前，我們不會完全認可公司維持不變的財測。」但 Jefferies 仍建議投資人買進 IBM 股票。