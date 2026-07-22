鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-23 06:29

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 周三 (22 日) 盤後公布 2026 會計年度第二季財報，儘管營收優於分析師預估，但獲利遠低於預期，導致盤後股價持續走低。截至發稿，跌逾 4%。

特斯拉Q2獲利不如預期，自由現金流轉負(圖：Shutterstock)

財報公布之際，正值特斯拉股價大幅下跌。截至目前，本月累計下跌約 11%，今年以來下跌約 17%。

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這波跌勢也與馬斯克 (Elon Musk) 另一家市值曾突破一兆美元的公司 SpaceX(SPCX-US) 同步走弱。SpaceX 於 6 月完成創紀錄的上市後，自股價高點收盤以來，市值已蒸發超過 40%。

Q2 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：282.4 億美元 v.s. 257.1 億美元

調整後 EPS：33 美分 v.s. 51 美分

特斯拉在聲明中表示，第二季營收較去年同期 225 億美元成長 26%，達 282.4 億美元。不過，淨利年減 5%，由去年同期的 11.7 億美元、或每股 33 美分，降至 11.1 億美元、或每股 32 美分。

車、能源與服務業務皆成長 毛利率仍差預期

特斯拉核心電動車業務營收達 205.2 億美元，較去年同期成長 23%。能源業務 (包括太陽能及電池儲能系統) 營收成長 13%，至 31.4 億美元。

服務及其他業務 (包括保固期外維修收入) 營收大增 50%，達 45.8 億美元。

儘管電動車業務營收優於市場預期，但由於每輛車平均售價下降，加上碳權 (Regulatory Credit) 收入減少，特斯拉毛利率下滑且低於市場預估。毛利率由去年同期的 17.2% 降至 16.8%。根據 StreetAccount 統計，市場原本預估毛利率可達 19.4%。

第二季期間，特斯拉推出價格較低的 Model 3 與 Model Y 車型，同時停售價格較高的旗艦車款 Model S 與 Model X。

重心轉向 Robotaxi 與 Optimus

營業費用成長速度遠高於營收，因公司持續投入人工智慧 (AI) 及其他研發計畫。第二季營業費用年增 47%，達 43.5 億美元。營業利益率由去年同期的 4.1% 大幅降至 1.4%。

執行長馬斯克已逐步將特斯拉的重心由電動車銷售，轉向無人計程車 (Robotaxi) 服務、無人駕駛 Cybercab 的量產，並改造加州 Fremont 廠生產線，開始製造 Optimus 人形機器人。

馬斯克向股東承諾，希望未來推出由 AI 驅動的機器人，可擔任保母、工廠作業員或世界級外科醫師。

公司在財報簡報中表示，目前正安裝第一代 Optimus 生產線，並將「很快開始生產」。同時指出，首批 Optimus 機器人將用於「蒐集訓練資料及持續開發功能」，尚未正式提供給客戶使用。

特斯拉第二季自由現金流轉為負值，流出 11 億美元。去年同期自由現金流為 1.46 億美元，2026 年第一季則達 14.4 億美元。

特斯拉在股東報告中表示，「我們將持續妥善管理業務，以維持穩健的資產負債表，保有充足流動性，支應產品發展藍圖、長期產能擴充計畫——包括進一步垂直整合——以及其他營運支出。」

另一方面，資本支出年增 142%，由去年同期 23.9 億美元增至 57.9 億美元。財務長 Vaibhav Taneja 曾在 4 月財報會議中表示，今年全年資本支出將超過 250 億美元。

特斯拉表示，與多年期基礎建設計畫相關的產能建置與擴產工作正持續進行，包括 AI 運算基礎設施、太陽能、電池材料及半導體製造。

特斯拉正努力擺脫連續多年交車量下滑困境。主要原因是來自中國車廠的激烈競爭，這些車廠在美國以外市場推出價格更親民的電動車。且也有部分消費者因不滿馬斯克具爭議性的政治言論，而發起抵制特斯拉。

不過，受到美國與伊朗衝突推升油價影響，今年上半年汽油價格大漲，也帶動特斯拉銷售，尤其歐洲消費者購買電動車的意願提高。