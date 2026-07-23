鉅亨網新聞中心 2026-07-24 07:10

Alphabet(GOOGL-US)公布優於預期的財報，同時大幅調升資本支出 (CapEx) 展望，顯示 AI 基礎建設投資將持續加速，市場原本預期將進一步帶動 AI 晶片需求。不過，輝達 (NVDA-US) 股價周四盤前反而下跌，市場資金轉向記憶體與晶片供應鏈業者，反映 AI 概念股出現新一波輪動。

輝達盤前股價一度下跌 0.7%，與市場原先預期受惠於 Alphabet 擴大 AI 投資的情況形成反差。相較之下，美光 (MU-US) 盤前上漲 2%，SK 海力士則勁揚 5.2%，成為 AI 供應鏈中的主要受惠者。

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市場分析指出，Alphabet 新增的資本支出將主要投入 AI 基礎建設，包括 AI 晶片、記憶體及相關資料中心設備，有助消除市場先前對 AI 硬體價格過高、企業投資熱潮恐難持續的疑慮。

理論上，AI 基礎建設支出增加應有利於身為 AI GPU 龍頭的輝達，但股價並未立即反映利多，主要原因在於市場資金配置策略正在改變。

近期市場趨勢顯示，部分投資人選擇賣出晶片股、轉進大型科技股。然而，隨著 Alphabet 證實 AI 資本支出仍將維持高檔，投資人開始重新布局 AI 供應鏈，尤其是專注於晶片與記憶體產品的業者，因此資金重新流向美光與 SK 海力士等公司。

分析認為，輝達雖然本業仍屬晶片設計公司，但隨著市值快速攀升，已成為全球市值最高的科技企業之一，市場逐漸將其視為「大型科技股 (Big Tech)」，而非單純的半導體公司。因此，在投資人進行資金輪動時，輝達反而成為部分資金獲利了結的對象，資金轉向市值相對較小、估值仍具吸引力的 AI 供應鏈個股。

除了輝達之外，Alphabet 本身股價也未因亮眼財報而上漲，盤前一度下跌近 5%，主因部分投資人擔憂公司持續提高資本支出，恐將壓縮未來獲利能力與自由現金流表現。