鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-23 10:08

全球人工智慧 (AI) 基礎建設快速擴張，正帶動記憶體晶片需求激增，這股需求熱潮導致供應吃緊，已影響到其他產業，導致記憶體價格上漲並加劇製造業供應壓力。

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不過，目前特斯拉仍需仰賴美光供貨，而且採購能力仍不及部分大型客戶。根據彭博彙整資料，特斯拉與 SpaceX 目前均未列入美光前十大客戶之列。

特斯拉周三公布第 2 季財報，營收年增 26% 至 282.4 億美元，優於市場所估的 257.1 億美元，但調整後 EPS 為 33 美分，不如分析師預料的 51 美分，導致盤後股價應聲下挫 4%。

特斯拉股價近來跌跌不休，7 月到周三收盤為止共下跌 11%，今年來也累積了 17% 的跌幅。這般走勢與 SpaceX 相呼應，後者在 6 月風光上市之後曾大漲，但目前距離巔峰股價已回跌超過 40%。

有關特斯拉和 SpaceX 合併的可能性，一直是投資人熱議的話題，周三被問到此事時，馬斯克回應說道：「兩家公司之間的重疊愈來愈多，尤其是在 Terafab 計畫上。那將是一項規模極為龐大的專案。」

不過，他也強調：「當然，我們不能在法說會上討論公司合併之類的議題。」

馬斯克與特斯拉其他高層指出，目前已導入特斯拉車輛的 AI 聊天機器人 Grok，是由前身為 xAI 的 SpaceXAI 開發。