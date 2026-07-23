鉅亨網編譯余曉惠
在全球記憶體晶片供不應求、價格居高不下之際，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周三 (22 日) 在法說會上透露，美光 (MU-US) 近期以相當合理的條件，向特斯拉提供「相當大規模」的記憶體晶片配額，協助這家電動車大廠取得重要零組件。
全球人工智慧 (AI) 基礎建設快速擴張，正帶動記憶體晶片需求激增，這股需求熱潮導致供應吃緊，已影響到其他產業，導致記憶體價格上漲並加劇製造業供應壓力。
把眼光放長遠來看，馬斯克正計劃自行生產半導體。他已啟動 Terafab 計畫，希望建立前所未有規模的運算晶片與記憶體晶片產能。這項計畫由特斯拉與 SpaceX(SPCX-US) 共同推動，兩家公司均由馬斯克擔任執行長。
不過，目前特斯拉仍需仰賴美光供貨，而且採購能力仍不及部分大型客戶。根據彭博彙整資料，特斯拉與 SpaceX 目前均未列入美光前十大客戶之列。
特斯拉周三公布第 2 季財報，營收年增 26% 至 282.4 億美元，優於市場所估的 257.1 億美元，但調整後 EPS 為 33 美分，不如分析師預料的 51 美分，導致盤後股價應聲下挫 4%。
特斯拉股價近來跌跌不休，7 月到周三收盤為止共下跌 11%，今年來也累積了 17% 的跌幅。這般走勢與 SpaceX 相呼應，後者在 6 月風光上市之後曾大漲，但目前距離巔峰股價已回跌超過 40%。
有關特斯拉和 SpaceX 合併的可能性，一直是投資人熱議的話題，周三被問到此事時，馬斯克回應說道：「兩家公司之間的重疊愈來愈多，尤其是在 Terafab 計畫上。那將是一項規模極為龐大的專案。」
不過，他也強調：「當然，我們不能在法說會上討論公司合併之類的議題。」
馬斯克與特斯拉其他高層指出，目前已導入特斯拉車輛的 AI 聊天機器人 Grok，是由前身為 xAI 的 SpaceXAI 開發。
此外，馬斯克表示，特斯拉自駕計程車 Cybercab 未來將透過 SpaceX 的星鏈 (Starlink) 衛星網路提供連線服務。他還透露，SpaceXAI 目前也正開發一款 AI 模型，預計作為人形機器人 Optimus 的「管理者」。
下一篇