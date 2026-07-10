鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-10 13:08

《巴隆周刊》報導，儘管特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 在 AI 領域擁有「不可限量」發展潛力，但至少有一位華爾街分析師認為，現階段仍不建議投資人買進特斯拉股票。

儘管AI潛力「不可限量」，分析師：別急著買特斯拉(圖：Shutterstock)

Citizens 分析師 Andrew Boone 首度啟動對特斯拉的研究報告，給予股票持有評級，並未提供目標價。

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Boone 的研究重點放在特斯拉的實體 AI 布局，也就是將 AI 運算能力導入能夠與真實世界互動的實體設備，例如自動駕駛計程車 Robotaxi 與人形機器人。

他認為，這兩項業務確實擁有極大的成長潛力，但距離能夠為公司帶來顯著營收與獲利仍有一段時間。此外，Robotaxi 業務的擴張速度若不如市場期待，最終可能令投資人失望。

Boone 在報告中表示，特斯拉已具備「推動技術大幅進步，並透過勞動自動化創造真正富足社會所需的所有關鍵資產」，包括 AI 模型、半導體、先進製造能力、電池技術，以及執行長馬斯克 (Elon Musk)。「然而，這項宏大願景需要時間才能實現，而我們認為，市場對特斯拉短期發展的期待過於樂觀。」

特斯拉於 2025 年 6 月率先在美國德州奧斯汀推出 Robotaxi 服務，目前已擴展至少數幾座城市。但公司預估，自動駕駛計程車最快也要到 2027 年才有機會開始帶來具規模的營收與獲利。儘管 Robotaxi 業務目前尚未對財務表現做出實質貢獻，自奧斯汀正式推出服務以來，截至周四，特斯拉股價已累計上漲約 65%。

特斯拉股價周四上漲 3.2%，收在 406.55 美元。同日，標普 500 指數上漲 0.8%，道瓊工業平均指數上漲 0.3%。

這項偏保守的評級並未對股價造成明顯影響。截至周四盤前，特斯拉在過去兩個交易日累計下跌約 6%，使本周以來股價大致持平。

整體而言，目前追蹤特斯拉的分析師中，約 40% 給予買進評級。標普 500 指數成分股的平均買進評級比例通常介於 55% 至 60% 之間。