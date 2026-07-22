鉅亨網新聞中心 2026-07-22 19:00

特斯拉 (TSLA-US) 即將於 22 日美股盤後公布 2026 年第二季財報。儘管近期交付數據顯示汽車業務已從低迷中強勢反彈，但華爾街的關注焦點已轉向這場史無前例的 「人工智慧 (AI) 豪賭」 是否能支撐其高昂的估值。

特斯拉Q2銷量回溫難掩AI豪賭壓力 177倍本益比將面臨考驗(圖:shutterstock)

目前特斯拉的預估本益比高達 177 倍，位居「科技七巨頭」之首，這意味著財報結果幾乎不容許任何差錯。

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銷量與能源業務雙創佳績

特斯拉第二季交出了亮眼的成績單，全球交付量達到 480,126 輛，年率增長 25%，遠超分析師預期的 40.6 萬輛，寫下自 2023 年第三季以來最強勁的增長率。

這波增長主要歸功於 新款 Model Y 產能爬坡完成 以及全球範圍內的 降價策略 發揮功效。儘管銷量大幅反彈，但與競爭對手比亞迪 (BYD) 同期的 55.7 萬輛純電車交付量相比，仍存在一定差距。

除了汽車業務，特斯拉的 能源存儲部署量 也達到 13.5 GWh，較前一季增長超過 50%，成為支撐業績改善的重要支柱。分析師預計，特斯拉第二季營收將落在 262 億至 276 億美元之間。

AI 基礎設施支出吞噬現金流

然而，亮眼的銷量背後，華爾街開始擔心另一件事：鉅額的 AI 投資正在侵蝕現金流。

為了加速發展 Robotaxi、自動駕駛 (FSD) 以及 Optimus 人形機器人，特斯拉計畫在 2026 年投入約 250 億至 268 億美元的資本支出，遠高於 2025 年的 85 億美元。

分析師預測，受 AI 基礎設施擴展與研發投入影響，特斯拉第二季的 自由現金流將降至負 32.5 億美元。這種從「汽車製造商」轉型為「AI 基礎設施公司」的戰略，雖然是其高估值的基礎，但也讓投資者日益關注其投入是否能轉化為實質的護城河。

自動駕駛與無人計程車的現實落差

特斯拉的 Robotaxi(無人駕駛計程車) 業務被視為未來增長的核心，但目前仍面臨嚴峻挑戰。雖然 Cybercab 已於 2026 年 2 月在德州工廠下線，但其大規模量產與商業化仍受限於軟體技術。

數據顯示，特斯拉在奧斯汀運行的 Robotaxi 車隊，平均每 5.7 萬英里發生一次事故，事故率約為美國普通駕駛者的四倍。

馬斯克 (Elon Musk) 已將大規模無人駕駛部署推遲至 FSD v15 版本，該版本被視為架構的徹底重寫，最快要到 2026 年底才能問世。股東在 Say Technologies 平台上也提出尖銳質疑，詢問公司為何連續三季未能達成 Robotaxi 的短期目標。

市場觀望：完美定價下的股價震盪