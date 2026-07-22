鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-22 23:30

三星電子周三 (22 日) 在倫敦發表三款 Galaxy Z 摺疊手機，全面調整產品線設計並導入更強大的 Google Gemini 人工智慧 (AI) 功能，試圖在蘋果 (GOOGL-US) 預計 9 月推出首款摺疊 iPhone 前鞏固市場地位。不過，記憶體晶片短缺推高生產成本，三星也同步調漲兩款新機售價。

蘋果還沒出手、三星先亮劍！三款AI摺疊新機全面迎戰(圖：REUTERS/TPG)

三星此次推出 Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra 與 Galaxy Z Flip8，售價分別為 1,899 美元、2,099 美元及 1,199 美元，其中 Fold8 Ultra 與 Flip8 均較前代上漲 100 美元。三款新機周三開放預購，預計 8 月 7 日開始出貨。

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三星率先開創摺疊手機市場，但即將面臨蘋果正面競爭。市場預期，蘋果 9 月將推出類似護照尺寸的摺疊 iPhone，展開後螢幕大小接近 iPad mini。IDC 副總裁 Francisco Jeronimo 表示，這是三星最重要的摺疊手機發表之一，公司必須捍衛自己創造的產品類別，不能採取保守策略。

IDC 預估，記憶體短缺可能使 2026 年全球智慧手機市場創紀錄萎縮 14%，但摺疊手機出貨量仍可成長 20%。記憶體與儲存零組件占平價手機材料成本逾 60%，高階機種也超過 30%，晶片價格上漲正壓縮三星行動裝置部門獲利，部分分析師甚至預期該部門第二季可能首度出現單季虧損。

Galaxy Z Fold8：護照尺寸鎖定影音娛樂

圖：三星

Galaxy Z Fold8 改用更短、更寬的護照式設計，鎖定影片、電子書及遊戲等娛樂需求。這款手機是三星歷來最輕的 Fold 機型，外部螢幕為 5.5 吋，單手操作時更容易觸及螢幕頂端。

展開後的 7.6 吋螢幕採 4：3 顯示比例，影片可占據更大範圍，改善過去 Fold 系列內頁螢幕偏方正、觀看影片時尺寸優勢不明顯的問題。但外部螢幕高度也隨之縮短，TikTok、Instagram Reels 及 YouTube Shorts 等直式影片顯示範圍可能較小。

Fold8 搭載高通最新處理器，配置 5,000 萬畫素主鏡頭及 5,000 萬畫素超廣角鏡頭，但僅有兩顆後置相機，與傳聞中的摺疊 iPhone 設計相似。

Galaxy Z Fold8 Ultra：改善摺痕、充電與電池

圖：三星

希望獲得更完整相機功能或同時並排使用兩個應用程式的消費者，可選擇保留傳統 Fold 外型的 Galaxy Z Fold8 Ultra。新機售價 2,099 美元，較前代增加 100 美元。

Fold8 Ultra 延續前代輕薄方向，縮減機身外框並調整鉸鏈阻力，使手機更容易展開。新機支援 45W 有線充電及 20W 無線充電，分別高於前代的 25W 與 15W；電池容量也增至 5,000mAh，同時維持比前代更薄的機身。

三星在 Fold8 與 Fold8 Ultra 螢幕表面加入新型鈦合金薄膜，並在面板下方配置薄型鈦金屬板，希望降低中央摺痕的可見度。實際從側面觀看時摺痕仍然存在，表現仍落後部分中國品牌，但已較過去不明顯。

兩款 Fold8 皆不支援 S Pen 手寫筆，以縮減顯示器結構厚度。三星表示，仍在研究未來重新導入手寫筆的可能性。

Galaxy Z Flip8：外螢幕更實用、價格漲 100 美元

圖：三星

蚌殼式 Galaxy Z Flip8 售價 1,199 美元，同樣較前代上漲 100 美元，也是 Flip 系列迄今最薄的機型。新機依市場採用高通或三星自家 Exynos 處理器。

三星強化 Flip8 外部「FlexWindow」螢幕功能，讓使用者不必展開手機便能直接開啟更多應用程式。不過，除了處理器更換與軟體升級外，Flip8 是此次三款摺疊手機中變化幅度最小的產品。

Omdia 資深分析師 Sheng Win Chow 指出，售價超過 1,500 美元的裝置，記憶體占材料成本的比重低於中階手機，因此廠商較有空間吸收晶片漲價。不過，更大的問題是如何讓消費者接受高價，單靠更大螢幕已不足以說服市場。

Gemini 進駐逾 40 款應用程式

三款 Galaxy Z 新機均搭載 Google Gemini AI 功能。Gemini 代理人將支援超過 40 款應用程式，可代表使用者執行訂購演唱會門票等任務，但正式下單前仍須取得最終確認。使用者可查看每個步驟的執行進度，也能隨時介入操作。

新的「My FanCam」功能可在錄影時追蹤畫面中的人物，自動裁切成適合社群平台的顯示比例，並隨拍攝主體移動調整畫面。

使用者也能透過簡單提示詞建立自訂桌面小工具，例如製作每日花粉濃度資訊卡。這項功能由 Google 在春季發表，之後也將導入 Pixel 手機。

Galaxy Watch Ultra 2 與 Watch 9：改用高通晶片

圖：三星

三星同步推出售價 700 美元的 Galaxy Watch Ultra 2，以及售價 380 美元的 Galaxy Watch 9，兩款智慧手表均轉向採用高通 (QCOM-US) 晶片。

主打戶外與耐用性的 Watch Ultra 2 搭載 800mAh 電池，容量較第一代增加 35%，螢幕峰值亮度達 5,000 尼特，可在陽光直射環境下使用。新款運動表帶增加透氣孔，有助排汗。

定位更大眾市場的 Watch 9 同樣擴大電池容量，螢幕最高亮度達 3,000 尼特。三星也重新設計 Health 應用程式，透過新版 Vitals 功能集中整理手表原本已追蹤的健康數據，並以較容易理解的摘要呈現。

新增的 Heart Health 分數可監測使用者日常及運動期間的心血管負荷。兩款手表也加入抬腕對話手勢，使用者與 Gemini 互動前，不必再按下按鍵或先用語音喚醒助理。

智慧眼鏡秋季上市：續航最長 9 小時

圖：三星

三星也公開展示與 Google、Warby Parker 及 Gentle Monster 共同開發的智慧眼鏡，預計今年秋季推出多種款式，主動使用時間最長可達 9 小時。

第一代產品將以音訊功能為主，定位類似 Meta 智慧眼鏡，讓使用者免持操作 Gemini。內建相機可協助 AI 辨識使用者周遭環境，再依語音指令提供資訊或執行任務。