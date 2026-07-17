鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-17 17:00

2026 世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議 (WAIC) 週五 (17 日) 開幕，中國國家發改委會同有關部門共同發布《人工智慧合作發展行動計畫》(下稱《計畫》)。

《計畫》從數據、算力、生態等層面提出八項務實行動，系統性回應聯合國關於 AI 全球治理的倡議，展現中國參與塑造全球 AI 秩序的決心。

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《計畫》涵蓋「優質數據供給、智慧算力普惠、開源生態共享、AI 深度賦能、數智人才共育、規則標準共建、安全治理協作、人工智慧向善」八大領域，其中數據方面提出建設跨境可信數據空間，推動多語種語料共建共享；算力方面強調面向發展中國家提供普惠智算服務，聯合建設綠色低碳基礎設施；開源領域則鼓勵共建國際開源社區，推動通用大模型與基礎算法共享，支持各國基於開源模型進行本土化創新。

在賦能層面，《計畫》深化「AI+」跨國合作，搭建產業平台，推動 AI 在科學、製造、醫療、農業等領域的應用，以改善民生與社會治理。

人才培養方面，將共建聯合培養機制，推動高校、科研機構與企業國際合作，並制定職業標準與技能認證體系。安全治理則聚焦網路威脅資訊共享、防範技術濫用，並提升 AI 的可解釋性與透明度。

會上同時發布《中國智 · 惠世界》案例集，收錄中國在 AI 領域國際合作的 10 個典型案例，包括為全球南方提供公共科學產品、推進 AI 科研國際治理等，服務聯合國 2030 永續發展目標。