鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-18 03:00

儘管美股持續走高、通膨數據也出現改善，美國民眾對經濟的感受卻明顯惡化。《CNBC》最新「全美經濟調查」顯示，高達 61% 的受訪者對當前經濟狀況與未來前景感到悲觀，創 2023 年 12 月以來最高，僅 25% 表示樂觀。民眾對日常生活成本的焦慮持續升高，也進一步拖累美國總統川普的經濟施政評價。

這份民調針對全美 1,000 名成年人進行調查，誤差範圍為正負 3.1 個百分點。共和黨籍民調機構 Public Opinion Strategies 合夥人羅伯茲 (Micah Roberts) 指出，認為未來情況將進一步惡化的受訪者占 41%，高於認為會好轉的 29%，顯示美國選民在期中選舉周期到來前，整體情緒仍相當低迷。

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生活成本壓力升高 近半民眾削減食品與醫療支出

調查顯示，物價壓力已開始迫使更多家庭削減基本生活支出。47% 的受訪者表示，已減少食品、醫療等必需品開銷，較 4 月調查增加 6 個百分點；另有約三分之二民眾減少外食、娛樂等非必要消費，較 4 月增加 5 個百分點。

此外，更多美國人開始縮減旅遊支出，並增加信用卡使用，反映家庭財務壓力持續升高。這些結果與近期油價及汽油價格下跌形成鮮明對比，也與美國零售銷售仍維持溫和成長的官方數據有所落差。

民調機構認為，全國消費數據仍具韌性，可能主要是由高收入族群支撐。年收入低於 3 萬美元的受訪者中，有 60% 表示正在削減必需品支出；年收入超過 10 萬美元者中，比例則僅 35%，顯示不同所得階層的消費能力明顯分化。

民主黨籍民調機構 Hart Research 合夥人坎貝爾 (Jay Campbell) 表示，近期汽油價格小幅下降，仍不足以抵銷過去數年累積的物價漲幅。即使油價短暫回落，民眾購買食品、住房及醫療服務時，仍明顯感受到生活成本高於一兩年前，持續累積的不滿也轉化為對政府的負面評價。

川普經濟施政評價低迷 通膨問題最受批評

川普整體支持度持續陷於低檔。調查顯示，40% 的受訪者認同川普的施政表現，59% 表示不認同，淨支持度較 4 月再惡化 1 個百分點。

在經濟議題方面，僅 38% 受訪者認同川普的處理方式，60% 不認同，淨支持度為負 22 個百分點，創川普政治生涯最差表現。針對通膨及生活成本，反對川普處理方式的比例更高達 68%，支持者僅 31%。

川普處理美伊戰爭的表現也遭到多數民眾否定，63% 不認同、35% 認同。認為對伊朗採取軍事行動值得的受訪者降至 48%，低於 4 月的 53%；認為不值得者則由 44% 升至 50%。川普在伊朗議題上的淨支持度降至負 28 個百分點，較前次調查再惡化 3 個百分點。

值得注意的是，川普在共和黨內部也出現分歧。自認為非 MAGA 陣營的共和黨人中，僅 47% 認同川普處理伊朗戰爭的方式，約 50% 不認同；相較之下，MAGA 共和黨人仍有 86% 支持川普。

民主黨僅小幅領先 選民仍被政黨立場牢牢綁住

儘管民眾對經濟與川普施政高度不滿，民主黨在國會控制權偏好上僅領先共和黨 4 個百分點，與 4 月調查持平。民調專家認為，這顯示民主黨雖暫時占有優勢，但尚未形成足以帶動「選舉浪潮」的壓倒性領先。

兩黨民調專家均指出，美國選民的政黨認同高度僵化，即使對經濟或外交政策感到不滿，也不願輕易轉向支持另一政黨。民主黨與共和黨支持者相較 4 月反而更集中支持各自政黨，彼此抵銷後，使國會控制權的整體支持度幾乎沒有變化。

在各項議題上，民主黨與共和黨各有優勢。民主黨在最受關注的食品與雜貨價格議題上領先 7 個百分點，在「保護民主」上領先 3 個百分點，在住房成本與醫療成本方面則分別領先 6 個及 18 個百分點。

共和黨在移民與邊境安全議題上則領先 22 個百分點，是所有議題中差距最大的一項。共和黨選民也是唯一將移民列為首要議題的主要人口群體；民主黨人、獨立選民、女性、不同族群及大多數所得階層，則普遍將食品價格視為最重要問題。

年輕選民的關注焦點也有所不同。18 至 34 歲受訪者中，有 46% 將住房列為重大議題，食品價格則以 33% 居次，顯示高房價與租金正逐漸成為年輕族群最沉重的經濟壓力。