鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 12:35

華許 (Kevin Warsh) 本周首次以聯準會 (Fed) 主席出席國會聽證會，他重申，決心將通膨壓回目標，但始終未透露將採取何種手段，反觀其他官員仍公開闡述對經濟前景與利率政策的看法。這種鮮明對比顯示，市場將愈來愈難判斷 Fed 接下來將如何因應局勢，也反映華許推動 Fed 溝通方式改革所面臨的挑戰。

華許政策保持緘默、同僚紛紛攤牌！Fed政策路徑恐更難測 (圖:Reuters/TPG)

對抗通膨決心不變 但拒絕透露政策方向

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隨著中東衝突再度推升能源價格，加上人工智慧 (AI) 投資持續帶動成本上升，美國通膨前景再添變數。

本周在眾議院與參議院銀行委員會作證期間，華許多次重申通膨仍然過高。不過，他明確向路易斯安那州共和黨參議員 John Kennedy 表示，「在我任內，這 (通膨) 不會成為永久性的問題。」

當對方追問：「你打算怎麼做？」華許僅回應：「我們會檢視資產負債表與利率等工具，並評估經濟變化，再決定是否調整政策，直接因應通膨。」但華許並未透露，哪些經濟條件會促使 Fed 採取行動。

這個回答促使 Kennedy 進一步追問，Fed 手上有哪些選項，還列舉維持利率不變、升息或降息。華許同意三者都是可能選項，隨後又說：

「真正重要且困難的問題，不應該靠尚未證明成功的政策草率處理，而是交由五個專案小組深入研究。」

他指的是在他主導下，Fed 新成立的五個由外部專家主導的工作小組，該小組預定今年 12 月提出包括貨幣政策架構及溝通方式在內的改革建議。

Fed 將於不到兩周後的 7 月 28-29 日召開下一次決策會議，今年底前還有三場例行決策會議。

面對通膨議題，華許表示，AI 帶來的價格壓力確實可能在未來 12 個月推升「可觀察到的價格」，但他強調：「那究竟算不算通膨，取決於 Fed，而 Fed 會對此有所作為。」

通膨研究機構 Inflation Insights 創辦人 Sharif 直言：「華許對通膨的回答仍令人困惑，更不清楚他究竟準備採取什麼措施來對抗通膨，除了『Fed 會有所表示』之外。」

同僚攤牌政策立場

相較之下，其他 Fed 官員對未來政策方向則更加明確，紛紛說明自己的在不同經濟情境下將如何調整政策。

例如，Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 周三說：「我認為，審慎的做法是再多觀察一段時間，看看通膨後續發展。」

她指出，AI 投資熱潮、關稅以及中東戰爭都可能帶來新的通膨風險。

庫克也明言：「如果近期看不到通膨降溫跡象，我已準備好採取行動。」市場普遍解讀，這代表庫克不排除支持升息。

Fed 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則相對樂觀。他說：「通膨確實仍高，約在 4% 左右，但有不少令人鼓舞的理由顯示，通膨可能已經觸頂，未來幾季應該可以逐步回落。」

他認為，目前政策「處於良好位置」(well-positioned)，這個用詞通常代表沒有立即調整利率的必要性。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 則在本周二的 6 月通膨數據前表示，他需要看到「數個月」通膨持續降溫，才會有信心認為通膨正朝 Fed 2% 目標邁進。

Fed 官員從本周六起將進入會議前的緘默期，而在接下來到周六之前，達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 及 Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 仍將發表談話。

華許：市場應看數據 別只盯 Fed 發言

華許已經表明，希望降低官員頻繁對外發言的情況，Fed 不應向金融市場透露過多政策訊息。

他本周在眾議院金融服務委員會上表示：「我們希望制定正確的政策，我認為，至少對我而言，在對外溝通上更為審慎，才是客觀看待情勢的更好方式。」

他還說：「華爾街已經有不少人因為我不像過去那樣提供大量資訊而感到不滿。他們認為，如果我也提交點狀圖 (dot)，一切就會變得很美好。」

這裡指的是 Fed 每季公布的決策官員利率預測，今年 6 月公布的點陣圖顯示，18 位決策官員中有一半預期年底前至少升息一次，但華許並未提交自己的利率預測點位。

他向市場喊話：「要看經濟數據，不要看 Fed 官員說了什麼。」接著以一句話總結：「追球，不要追 Fed。」

不過，目前其他 Fed 官員似乎不認同這種做法。