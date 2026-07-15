華許聽證首秀釋放新政訊號！Fed傳聲筒：強調高通膨零容忍但未暗示利率路徑

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-15 09:58

美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）週三（15 日）首度以主席身分出席國會貨幣政策聽證會，會中並未對市場高度關注的升降息時機釋出任何訊號，而是反覆強調恢復物價穩定、捍衛聯準會獨立性，並承諾未來若調整資產負債表政策，將提前與市場充分溝通，避免造成突襲式衝擊。

華許聽證首秀釋放新政訊號。(圖：REUTERS/TPG)

《華爾街日報》記者、有 Fed 傳聲筒之稱的 Nick Timiraos 指出，華許當天刻意避開對未來利率路徑的任何暗示，將聽證會焦點放在重申抑制通膨的長期目標上。

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值得注意的是，聽證會登場前，美國甫公布的 6 月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，一度帶動市場加碼押注聯準會將提前放寬貨幣政策。

不過華許對這項數據不以為然，強調通膨任務尚未完成。

Timiraos 指出，華許並未藉由最新通膨數據暗示未來貨幣政策方向，也沒有透露 7 月利率決策會議或後續降息路徑。

他只是重申，聯準會手中握有政策利率與資產負債表兩大工具，未來將依據經濟數據靈活運用，以達成維持物價穩定的目標。

《彭博》則認為，這場歷時數小時的聽證會，某種程度上勾勒出「新一代聯準會」決策思維，包括維護貨幣政策獨立性、持續以 2% 通膨率為政策目標、不認同就業與通膨必須二擇一的觀點，同時也為未來推動資產負債表調整及央行治理改革保留政策彈性。

在華許偏向鷹派的發言影響下，美國公債殖利率回吐了部分在 CPI 公布後的跌幅，美元指數也收復約一半先前因通膨數據走弱而出現的跌勢。

五大訊號解讀「新聯準會」政策框架

一、對通膨「零容忍」立場不變

華許表示，聯準會已連續多年未能達成 2% 通膨目標，因此恢復物價穩定仍是當前最優先任務。

面對當天公布、明顯低於預期的 CPI 數據，他直言：「有人或許會說任務已經完成，但我不這麼認為。」

Timiraos 解讀，此舉顯示華許不願讓單月數據改善被市場過度解讀為政策轉向的訊號。

二、隻字未提利率路徑

針對外界最關心的下一步動向，華許全程保持謹慎，未暗示未來幾次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的政策方向，僅強調聯準會握有利率與資產負債表兩項政策工具，將視未來經濟數據決定是否及如何運用。

他並透露，未來一段時間將與 FOMC 同僚就是否、何時動用政策工具展開討論，甚至形容屆時可能出現一場「內部激烈交鋒」。

《彭博》分析認為，儘管沒有明確指引，華許整體語氣仍偏鷹派，顯示在確認通膨確實回落至目標前，他不願輕易釋出寬鬆訊號。

三、否認就業與通膨「二選一」的殘酷抉擇

針對議員關於聯準會雙重使命的提問，華許強調，物價一旦回穩，美國經濟便能持續成長、企業也能繼續擴大招聘，控制通膨與充分就業並非互相衝突，反而相輔相成。

四、資產負債表改革將提前預告

對於外界矚目的資產負債表改革議題，華許表示不願搶先揭露相關工作小組的結論，但承諾未來若調整相關政策，聯準會會提前與市場充分溝通，確保投資人有足夠準備時間，不會貿然行動。

他同時重申，聯準會資產負債表應服務於貨幣政策，而非承擔財政政策功能。《路透》認為，此番表態有助緩解市場對新一輪縮表可能過快推進的疑慮。

五、捍衛央行獨立性獲兩黨部分支持

華許在聽證會上再度強調，聯準會將在制定貨幣政策時保持獨立，不受政治因素干擾。

儘管他在參議院人事同意過程中幾乎未獲民主黨支持，但此次聽證會上，多位民主黨議員仍對其捍衛央行獨立性的立場表達肯定。

資深國會記者 Steve Dennis 認為，在川普持續公開施壓聯準會降息的背景下，一些民主黨議員選擇公開支持華許維護央行獨立性的立場，也反映出兩黨在這議題上的微妙變化。

市場反應：短期利率預期未變，但溝通框架更明確

市場普遍認為，華許此次聽證會並未改變市場對近期利率走向的預期，但進一步凸顯聯準會將以經濟「數據」作為政策決策核心的溝通方向。

Timiraos 指出，這場聽證會最值得注意之處，不在於華許釋出了新的政策訊號，而是他刻意避免對未來利率路徑做出任何暗示。

即使最新公布的消費者物價指數（CPI）低於市場預期，華許仍未進一步討論降息時機，也沒有提供前瞻性政策指引，而是持續聚焦於恢復物價穩定、維護聯準會獨立性，以及如何運用貨幣政策工具等議題，延續其上任以來「不對單一經濟數據或單次利率會議預作承諾」的溝通原則。

《彭博》認為，這場聽證會進一步展現華許領導下聯準會的政策方向：在維持物價穩定作為首要目標的同時，持續推動資產負債表及央行治理改革，並透過更清晰、透明的政策溝通，引導市場對未來利率走勢的預期。