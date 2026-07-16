鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-16 14:39

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，董事長魏哲家說，受惠 AI、HPC 及先進製程需求持續強勁，預估第三季營收將介於 446 億至 458 億美元，以中位數 452 億美元計算，季增約 12%、年增約 37%，同時也上調全年營運展望，預期今年美元營收年增率略高於 40%，不僅優於先前預估的逾 3 成，也是今年第二度上調。

魏哲家指出，台積電憑藉領先製程技術、差異化製造能力及廣泛客戶基礎，目前預估 2026 年全年美元營收成長幅度將略高於 40%，顯示 AI 相關需求持續優於先前預期，也帶動公司同步擴大資本支出與產能建置。

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台積電預估，第三季營收 446-458 億美元，以中位數推算，季增 12%，年增 37%，以美元兌新台幣 32 為基礎計算，折合新台幣營收達 1 兆 4,272 億元至 1 兆 4,656 億元，毛利率約 65-67%，營益率 56-58%，雙率皆較上季下滑，主要因 2 奈米產能爬升以及海外晶圓廠成本較高因素。

魏哲家表示，市場對運算能力的需求持續增加，支撐先進製程晶片需求維持強勁。台積電的客戶及客戶的客戶，尤其是雲端服務供應商，持續釋出非常強勁的需求訊號與正面展望，因此公司對 AI 多年期結構性成長趨勢仍具高度信心。

魏哲家進一步指出，代理式 AI (Agentic AI) 興起，也帶動 CPU 在 AI 資料中心中的角色重新升溫，除了 AI 加速器外，CPU 需求也將同步增加。不論市場採用 x86、Arm 或 RISC-V 架構，相關供應商多為台積電客戶，有利公司持續擴大先進製程晶片需求。

台積電目前正與 CPU 及 AI 晶片客戶密切合作，提供先進製程及必要產能，協助客戶掌握代理式 AI 商機。公司也根據客戶多年期產品路線圖及量產規劃，提前部署產能，以因應未來數年 AI 與 HPC 需求成長。