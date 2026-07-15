鉅亨網編輯林羿君 2026-07-16 04:20

傳奇投資大師、波克夏 (A)(BRK.A-US) 董事長巴菲特週三 (15 日) 在接受 CNBC 罕見專訪時表示，自己之所以能取得今日成就，很大程度歸功於幸運，並謙稱在 80 億全球人口中，他或許是世上最幸運的前 10 人之一。

現年 95 歲的巴菲特表示，自己很幸運能夠健康長壽。他打趣說，雖然現在「腦袋已經開始不如從前」，但自己「擁有清晰頭腦的時間，比應得的還要長，而這一切只是運氣。」

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巴菲特也提到，自己何其有幸，畢生熱愛且天賦出眾的領域正是投資，所帶來的回報遠遠超過「若我是個優秀的小提琴家或從事其他行業」所能獲得的成就。

這位商界傳奇人物目前身價接近 1,500 億美元，儘管已捐出超過一半的波克夏持股。他表示，自己能夠從小接觸金融市場，純粹是個「偶然」，因為父親正是一名股票經紀人。

巴菲特說：「如果我父親是一名水電工，我就不會擁有當初那些優勢。」

他也提到，自己與家人親眼見過許多人遭遇「難以置信的不幸」，而那些壞事「就是沒有發生在我們身上」。

這位傳奇選股大師已於年初卸下波克夏執行長一職，他將一家瀕臨倒閉的紡織廠，轉型為市值上兆美元的企業集團。從 1965 年到 2025 年，他掌舵下的波克夏股價年複合成長率近 20%，大約是同期標普 500 指數漲幅的兩倍。

外界普遍將巴菲特的成功歸功於他身為投資人的耐心、紀律與審慎，但他向 CNBC 坦言，股市本身也提供了一股強勁的順風。

他表示：「美國一直是投資的絕佳之地。」並指出，自己 11 歲買進人生第一檔股票時，道瓊工業指數僅 100 點，如今已飆升至約 52,000 點。