鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-14 17:40

根據高盛的研究，聯準會 (Fed) 若扣下升息板機，雖然短期內會引發股市拋售賣壓，但歷史經驗顯示，若把時間拉長，反而能替股市帶來不錯的報酬表現。

美國周二 (14 日) 將公布關鍵的消費者物價指數 (CPI)，這是 Fed 7 月決策會議前最後一批通膨數據，此外，Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 周二將赴國會作證。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前押注 Fed 本月升息的機率接近 50%。

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而據高盛的預估，6 月 CPI 數據將顯示整體物價月減 0.11%，核心通膨月增 0.17%，整體表現相對溫和。

高盛根據這項看法，預測 Fed 接下來到 2027 年的政策路徑，認為 Fed 最有可能在 2026 年維持利率不變，而未來一年內 (也就是接下來到明年夏季之前) 升息機率僅 25%。

Fed 政策走向牽動股市表現，主要以下三個原因：

第一，雖然企業每股盈餘 (EPS) 成長仍是影響股市表現最重要的因素，但較高的利率確實會壓抑經濟成長預期。

第二，目前推動美國 GDP 成長最大的動力──人工智慧 (AI) 資本支出循環，對資金成本極為敏感。

第三，歷史經驗顯示，Fed 政策轉向鷹派，往往代表高估值、高集中度牛市即將來到高點。

由 Ben Snider 領軍的高盛投資組合策略團隊，回顧過去七次 Fed 啟動升息循環發現，升息開始後三個月內，標普 500 指數平均報酬率為負 2%。

不過，若將觀察期間拉長至 12 個月，標普 500 平均報酬率則達 9%。除了 2022 年之外，其餘情況都顯示一年後的股市皆呈現上漲。

因此高盛認為，歷史經驗顯示，Fed 升息初期雖然可能讓股市浮現賣壓，但一年後，美股通常仍能繳出不錯的正報酬。