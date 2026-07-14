鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-14 11:10

美國 2 年期公債殖利率週一 (13 日) 一度升至 4.276%，創 2025 年 2 月 19 日以來、近 18 個月新高，反映市場對聯準會 (Fed) 貨幣政策轉趨鷹派的預期快速升溫。

在美伊衝突升級、國際油價大漲，以及市場押注聯準會最快恢復升息等因素交織下，短天期美債遭到拋售，推升殖利率持續走高。

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根據最新報價，2 年期美債殖利率報 4.275%，10 年期美債殖利率升至 4.618%，30 年期美債殖利率報 5.105%。其他期限方面，1 年期報 4.135%、6 個月期報 4.021%、3 個月期報 3.857%、1 個月期報 3.718%。1 個基點等於 0.01 個百分點，債券價格與殖利率呈反向變動。

美伊衝突升溫 推高避險與通膨預期

美債殖利率走高的首要原因，是中東局勢再度惡化。

美伊停火協議面臨破裂危機，雙方週末持續交火。伊朗襲擊一艘商業貨輪後，美軍展開新一輪空襲，伊朗隨後反擊，攻擊位於科威特、巴林、約旦、阿曼及卡達等地的美軍基地，使波斯灣局勢迅速升溫。

美國總統川普週一更在 Truth Social 宣布，美國將恢復對伊朗的封鎖，並表示美國將成為「荷姆茲海峽的守護者」(The Guardian of the Hormuz Strait)。

他同時宣布，所有經由荷姆茲海峽運送的貨物，將收取相當於貨物價值 20% 的費用，作為維持航道安全的成本。

最新衝突恐使上月簽署、原本規劃透過 60 天談判恢復荷姆茲海峽全面通航的臨時和平協議破局。

油價飆升 市場擔憂通膨再度升溫

受中東情勢惡化影響，國際油價週一大幅走高。

布蘭特原油 (Brent) 期貨勁揚 9.59%，收每桶 83.30 美元；美國西德州原油 (WTI) 期貨大漲 9.42%，升至每桶 78.14 美元。

若能源價格持續上漲，將重新推升美國通膨壓力，使聯準會難以啟動寬鬆政策，甚至可能重新升息，這也是 2 年期美債殖利率大幅攀升的重要原因。

聯準會轉趨鷹派 市場押注最快 7 月恢復升息

除了地緣政治因素，市場對聯準會政策預期也出現明顯轉變。

聯準會於 7 月 8 日公布主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首次主持聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄。紀錄顯示，多數官員認為，在勞動市場仍穩健的情況下，若 AI 需求、中東衝突及關稅持續推升物價，可能需要透過更高利率來抑制通膨。

Renaissance Macro Research 首席經濟學家 Neil Dutta 表示，目前聯準會升息門檻已經不高，只要近期通膨未出現明顯改善，升息便可能提上議程。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週一也表示，若通膨持續維持高檔甚至進一步升高，聯準會可能需要在近期採取更緊縮的貨幣政策。

根據 CME FedWatch Tool，截至週一，市場預估聯準會於 7 月 28 日至 29 日會議升息的機率已升至 34.7%，較一個月前的 8.3% 大幅提高；市場幾乎一致預期 Fed 將在今年底前至少升息一次。

前聯準會經濟學家、薩姆法則 (Sahm Rule) 提出者 Claudia Sahm 則認為，部分支持升息的官員最快可能於 7 月會議採取行動，但多數決策官員更可能等到 9 月或 10 月才恢復升息。

本週 CPI 與華許國會作證 成市場關注焦點

本週美國將公布多項重要經濟數據，其中最受市場關注的是週二公布的最新消費者物價指數 (CPI)，以及聯準會主席華許首度以主席身分赴國會作證。

市場預期，若通膨高於預期，將進一步推升短天期公債殖利率；反之，若物價壓力降溫，2 年期殖利率則可能回落。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 指出，華許向來主張減少聯準會前瞻指引，若未來聯準會不願提前透露政策方向，市場可能面臨政策意外，例如在市場尚未充分反映時突然升息，或在市場已押注升息時按兵不動，這將增加金融市場波動。