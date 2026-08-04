美AI股反彈動能本周迎「硬門檻」！華爾街估7月非農就業新增8.5萬人 Kalshi押7萬區間

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 13:10

美國勞工統計局 (BLS) 本週五 (7 日) 將公布 7 月非農就業新增人數，道瓊斯經濟學家一致預期新增 8.5 萬人、失業率 4.3%，《路透社》調查中位數落在 8.3-8.5 萬人，巴克莱等樂觀派看 10 萬，相較於 6 月僅增 5.7 萬、失業率 4.2%，市場實質押注「低成長但未失速」的溫和放緩。

(圖:shutterstock)

對全球股票多頭、尤其半導體與 AI 算力鏈而言，週五數據是 7 月底暴力反彈後第一道硬門檻。6 月非農就業人數爆冷至僅新增 5.7 萬人後，「升息預期降溫」讓那指與費半指數獲得喘息機會。

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最理想情境是新增 7 萬至 10 萬人、失業率穩在 4.2% 至 4.3%、薪資續降的「金髮姑娘」組合，既證明消費與企業獲利未滑向衰退，又不逼聯準會 (Fed) 強化升息路徑，壓低實質利率與折現率，這對長期、估值敏感的 HBM、網通與 AI 應用股屬於利多。

但付費預測市場搶跑華爾街。Kalshi 與 Polymarket 真金白銀押注者認為，7 月新增逾 8 萬人機率僅 47%、超 7 萬人約 60%、達 9 萬人約 41%、破 10 萬人略高於三分之一，不到 6 萬人機率約三分之一。

Kalshi 上月曾押注 6 月超 12.5 萬機率 63%，結果最終 5.7 萬，預測盤同樣看走眼。

不過，若新增破 10 萬人且薪資增幅重新加速，聯準會 9 月升息機率 (當前約 64% 至 68%) 與長債殖利率回彈，30 年期美債曾觸 5.24% 至 5.27%，高估值 AI 股吃不下第二輪利率衝擊。

若低於 6 萬人且失業率彈升、工時萎縮，債市初步上漲後邏輯會切至「獲利衰退」，週期、金融、出口鏈將先受到影響。

油價周一 (3 日) 收跌約 5%、美債殖利率回落帶動標普 500 指數收漲 1.48%、那指漲 2.13%，多頭依賴的正是「油價降＋利率降＋科技獲利韌性」三大利多共振。