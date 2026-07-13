鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-14 04:38

伊朗與美國圍繞荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的角力持續升溫，繼川普政府宣布將重啟伊朗封鎖，並將對所有運送中的貨物收取 20% 的費用後，伊朗軍方週一 (13 日) 強硬回應，絕不允許美國干預荷姆茲海峽管理事務，並警告將嚴厲打擊任何未經伊朗武裝部隊許可、擅自進入指定航道的美軍行動。

美將封鎖荷姆茲抽20％過路費 伊朗回應：不允許美「干預」海峽管理(圖：shutterstock)

川普週一發表聲明指出，美國將重新實施對伊朗的封鎖，美國將成為「海峽守護者」，荷姆茲海峽仍會開放，但各國必須支付相當於貨物 20% 價值的補償給美國，以維護動盪地區的安全。

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伊朗國營媒體 IRIB 引述伊朗最高聯合軍事指揮機構、哈塔姆安比亞中央總部 (Khatam al-Anbiya Central Headquarters) 最新聲明指出，美國一再試圖干預荷姆茲海峽管理的「挑釁與冒險行動」，已嚴重危害區域安全。

聲明強調，伊朗將嚴厲回應任何由美軍造成商船及油輪航行安全受影響的行為，尤其是未經伊朗武裝部隊許可、且未依照伊朗指定航道航行的美軍艦艇。同時，伊朗也警告波斯灣周邊國家，不要與美軍合作。

伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 發言人也表示，伊朗將持續以堅定態度維護對荷姆茲海峽的主權與控制權，並稱「我們將迫使外國勢力及其盟友屈服於伊朗民族的意志」。

伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 同日在社群平台發文回應表示，任何為維護荷姆茲海峽航行安全作出貢獻的一方，都應獲得合理補償。

阿拉格奇表示，川普提出「維護航運安全者應獲得報酬」的觀點並沒有錯，但他強調，伊朗長期以來一直是荷姆茲海峽的守護者，未來也將持續扮演這一角色。

他指出：「20% 的費率當然太高了。我們會公平、公正地處理。」

川普此前接受《Fox News》訪問時表示，美國很可能接管荷姆茲海峽的安全任務，並要求其他依賴該航道的國家共同分攤成本。

川普表示：「我們會負責守衛荷姆茲海峽，也會因此獲得報酬，而且會是一大筆錢。我們希望其他國家補償美國，因為我們讓美國人民承擔了風險。」

荷姆茲海峽封鎖措施原已於今年 6 月，在巴基斯坦斡旋下，美伊簽署合作備忘錄 (MoU) 後解除。