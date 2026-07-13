鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-14 06:02

美股週一 (13 日) 集體收墨，美國總統川普(Donald Trump) 宣布恢復針對伊朗封鎖行動，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 緊張局勢再度升溫，國際油價聞訊飆漲近 10%，加上 SK 海力士 ADR 領跌半導體族群，科技股賣壓加劇，費半指數下殺近 5%。

道瓊週一收跌 138.37 點，標普 500 指數下跌 0.79%，結束了先前連續兩日的升勢，那斯達克綜合指數收黑 1.55%，收 25,873.18 點，創下自 6 月 23 日以來最大的單日跌幅。

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半導體類股成市場重災區。韓國投資證券 KIS 下調了海力士 2026 年、2027 年的盈利預測後，SK 海力士週一崩跌逾 15%，連帶拖累 SK 海力士 ADR(SKHY-US) 崩跌超 9%，美光、輝達等 AI 概念股及記憶體族群同步遭遇獲利了結。

地緣政治焦點，美國總統川普在 Truth Social 發文宣布，美國將恢復對伊朗的封鎖，並對經由此處運送的貨物收取 20% 過路費，行動即刻展開。

川普週一受訪時進一步表示，美國將在「今晚」及「明天」重擊伊朗，預告新一輪軍事行動。

消息公布後，國際油價週一急升。美國西德州中級原油 (WTI) 期貨大漲 9.4%，突破每桶 78 美元；國際基準布蘭特原油 (Brent) 期貨勁揚 9.6%，升破每桶 83 美元。

此外，聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 週二將出席眾議院金融服務委員會聽證會，就聯準會半年度貨幣政策報告作證。市場將密切關注華許對通膨、利率及貨幣政策前景的最新說法。

美股週一 (13 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 138.37 點，或 0.26%，收 52,498.64 點。

那斯達克指數下跌 408.43 點，或 1.55%，收 25,873.18 點。

S&P 500 指數下跌 60.05 點，或 0.79%，收 7,515.34 點。

費城半導體指數大跌 619.38 點，或 4.78%，收 12,347.78 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 156.57 點，或 0.89%，收 17,413.80 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.86%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.31%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.80%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 2.89%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 4.92%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.10%。

企業新聞

全球晶圓代工龍頭台積電週一公布 6 月營收達 4,426.8 億元，月增 6.2%、年增 67.9%，再創單月新高；第二季及上半年營收也同步刷新歷史紀錄。

彭博分析指出，台積電 6 月營收再次印證 AI 與伺服器晶片需求強勁，不僅支撐先進製程漲價，也有望推升毛利率逼近財測上緣，市場接下來將聚焦 2026 年資本支出規劃及先進封裝產能布局。

SK 海力士首爾掛牌股票週一慘跌逾 15%，創史上最大單日跌幅，緊接著，SK 海力士 ADR(SKHY-US) 暴跌超 9%，報每股 152.35 美元。

分析師指出，SK 海力士技術面已進入嚴重超賣區，雖不排除股價仍有約一週修正空間，但隨韓股反彈，可望帶動 ADR 回升，現階段具逢低布局價值。

Jefferies 同步將 Shopify(SHOP-US)及 Deckers Outdoor(DECK-US)評等調升至「買進」。該券商認為，Shopify 基本面穩健，AI 代理商務 (agentic commerce) 將成為長期成長動能；Deckers 則可望受惠旗下 Hoka 品牌持續推出新產品，激勵兩家公司股價均上漲約 2%。

高盛將中國電動車大廠蔚來 (NIO-US) 評等由「中立」調升至「買進」，看好公司今年交車量將快速成長，毛利率改善，並推動獲利與自由現金流轉正。高盛將目標價上調至 7 美元，較前一交易日收盤價仍有約 46% 的上漲空間，帶動蔚來 ADR 走高 2.92% 至每股 4.93 美元。

華爾街分析

BMO 資本市場美國利率策略主管 Ian Lyngen 研判，荷姆茲海峽局勢再度成為全球市場焦點，能源價格正主導市場走勢，在情勢緩和前，衝突恐進一步升級。

富國銀行投資研究所策略師 Paul Christopher 則指出，只要荷姆茲海峽局勢未見改善，油價、通膨預期與利率仍將維持上行趨勢，並持續加劇股市波動。

WEBs Investments 執行長 Ben Fulton 表示，在中東問題出現真正解決方案前，美股可望持續維持區間震盪。

Fulton 指出，近期部分市場資金輪動可能已經「跑得太快」，但他仍認為 AI 投資交易最終仍具支撐，「依然充滿活力」。