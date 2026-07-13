鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-14 07:40

美軍連續第三晚對伊朗發動空襲之際，美國總統川普週一 (13 日) 表示，美軍正鎖定伊朗與荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 相關軍事能力展開打擊，並重申美國仍保留與伊朗達成協議的可能性。

此外，他也表示，美國將向受保護的波斯灣盟友收取費用，支付相當於貨物 20% 價值的補償給美國，以補償維護區域安全的成本。

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美軍持續打擊荷姆茲相關軍事設施

川普週一在白宮表示，美軍當晚的攻擊目標，是所有與荷姆茲海峽相關的伊朗軍事能力。

他表示：「美軍正在摧毀伊朗用來影響、威脅或控制荷姆茲海峽的軍事能力。」

這也是美軍連續第三晚對伊朗發動空襲。白宮表示，此次軍事行動旨在削弱伊朗威脅荷姆茲海峽商業航運及區域安全的能力。

川普：仍有機會與伊朗達成協議

儘管軍事衝突持續升高，川普仍認為，美國與伊朗仍有機會透過外交方式化解危機。

當被問及是否仍相信雙方能夠達成協議時，川普表示：「我認為 (兩國仍) 有可能達成協議。」

不過，他也批評伊朗一再違背承諾，導致談判破局。

川普表示：「他們曾經達成協議，但又毀約了，大概 10 次，還造成很多人喪命。他們談判了 47 年，但從來沒有人對他們採取軍事打擊，現在我們正非常猛烈地打擊他們。」

要求波灣盟友補償美國維安成本

除了談及軍事行動外，川普也表示，美國將向接受美方保護的波斯灣國家收取費用，補償美軍維護荷姆茲海峽安全所投入的成本。

他表示：「我們正在保護世界上一個非常富裕的地區，因此希望獲得補償。我們投入了大量資源，所以提供保護就應該獲得回報。」