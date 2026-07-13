鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-13 22:31

美國總統川普周一 (13 日) 宣布，荷姆茲海峽目前已經開放，而且無論伊朗是否配合，都將持續保持開放。美國將從此成為「荷姆茲海峽守護者」，同時恢復針對伊朗船隻及其客戶的海上封鎖，消息傳出後國際油價一度大漲逾 5%，布蘭特原油突破每桶 80 美元。

川普在自家社群平台 Truth Social 發文表示：「荷姆茲海峽已經開放，而且無論有沒有伊朗，都將保持開放。」他宣布恢復所謂的「伊朗封鎖」，意指僅阻止伊朗船隻或其客戶進出海峽，其他國家則可公平且自由地使用這條全球關鍵航道。

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圖：川普 Truth Social

川普進一步表示，美國從現在起將被稱為「荷姆茲海峽守護者」(The Guardian of the Hormuz Strait)，但基於公平原則，美方應獲得補償，費率為所有經由海峽運輸貨物的 20%，用以支付美國為這個高度動盪地區提供安全保障所需的一切成本，相關程序與機制將立即啟動。

受到川普宣布重新對伊朗實施海上封鎖，以及美伊軍事衝突升級影響，國際油價周一急漲。截稿前，國際基準布蘭特原油期貨大漲 4.76% 至每桶 79.69 美元，美國西德州中級原油 (WTI) 同步上漲 4.83% 至每桶 74.86 美元。

美軍周日對伊朗發動新一波攻擊，此前美國中央司令部 (Centcom) 表示，美軍周六已打擊 140 個目標，作為伊朗革命衛隊攻擊一艘航經荷姆茲海峽貨櫃輪的報復。伊朗則於周日反擊，攻擊位於約旦、科威特、巴林及阿曼的美軍設施。

伊朗官方媒體宣稱，革命衛隊已關閉荷姆茲海峽直至另行通知，但美軍否認這項說法，強調海峽仍對所有尋求合法通行的船隻開放，「伊朗並未控制海峽，航運仍在進行」。

不過，航運實際情況已明顯惡化。大宗商品價格評估機構 Argus 首席經濟學家 David Fyfe 表示，過去數日實際通過荷姆茲海峽的船隻已降至個位數，相較上周稍早每天仍有 30 至 40 艘油輪及散裝貨輪通行，顯示最新軍事衝突已對石油運輸造成嚴重寒蟬效應。

Fyfe 警告，自 2 月底危機爆發以來，全球石油庫存持續下降，加上俄羅斯近期停止向國際市場出口柴油，多項因素疊加可能推動油價「顯著」進一步上漲。