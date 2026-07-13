鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-14 02:00

美國總統川普週一 (13 日) 於 Truth Social 上發文宣稱，荷姆茲海峽目前雖維持開放，但未來無論伊朗是否參與，都將持續保持通行；同時他拋出震撼彈，表示美國將針對所有經由此處運輸的貨物收取 20% 費用，相關流程與部署將立即啟動。

川普上述「徵收保護費」的言論，實質等同於大幅提高全球關鍵能源與貿易通道的使用成本。

‌



專家指出，儘管市場普遍難以想像此政策真正落地，當前也未對此定價，但若進行理論推演，影響將極為深遠。運輸成本驟升將直接推高原油及其衍生品價格，化肥與採礦關鍵原料硫酸隨之走揚，連帶迫使銅價上漲，而作為汽車製造與房地產建設的核心原料，銅價波動將進一步擴散至實體經濟。

川普這種針對波斯灣航經貨船的 20% 收費，至少會造成一次性供應衝擊，並引發明顯的第二輪通膨效應。

對美國而言，川普此舉也意味利率與短期債券收值利率上升、股價下跌及美元潛在走強，而在 11 月期中大選舉前夕，美國經濟與股市將更依賴 AI 熱潮支撐。