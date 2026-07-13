中東戰火致油價一度飆升5% 午後漲幅回吐 外交斡旋仍在進行

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-13 18:10

受美伊軍事衝突升級影響，國際油價在周一 (13 日) 亞市早盤一度飆升近 5%。然而，隨著市場對衝突進一步惡化的擔憂稍有緩解，漲幅隨後收窄回吐。

中東戰火致油價一度飆升5% 午後漲幅回吐(圖:shutterstock)

截至亞洲傍晚，布蘭特原油期貨上漲 1.89% 至每桶 77.45 美元，西德州原油期貨上漲 1.81% 至 72.70 美元。

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為何漲幅出現回吐？分析顯示，油價未能維持 5% 的極高漲幅，主因是華盛頓與德黑蘭雙方似乎都對進一步擴大衝突保持謹慎。

ANZ 分析師指出，儘管軍事行動頻繁，但美國刻意避開了對伊朗能源基礎設施的直接打擊，這釋放了不願摧毀全球原油供應鏈的訊號。

此外，外交努力並未中斷，上周末已展開相關討論。伊朗外交部長 Abbas Araghchi 在馬斯喀特與阿曼官員會晤，商討確保荷姆茲海峽安全通行的機制，阿曼方面也證實談判將在政治與技術層面持續進行。

儘管漲幅回吐，但市場情緒依然緊繃。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 宣布關閉荷姆茲海峽「直至另行通知」，以回應美國的軍事行動。美國中央司令部則表示，過去三天已針對伊朗境內超過 300 個目標進行打擊，旨在削弱其襲擊國際航運的能力。

雖然美國總統川普強調，海峽在美軍保護下維持開放，但監測數據顯示，周日僅有 6 艘船隻通過，創下五周新低，顯示航運業者因安全考量正採取極其謹慎的觀望態度。

荷姆茲海峽是沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特及阿拉伯聯合大公國等國最重要的出口路線，任何持續的干擾都將迫使亞洲煉油廠尋找替代供應，並推高全球運費與保險成本。國際能源署 (IEA) 警告，若航運干擾持續，可能破壞原先預期的供應復甦進程。