鉅亨網新聞中心 2026-07-13 20:30

美光科技 (MU-US) 股價周一 (13 日) 盤前交易下跌 5.1%，反映出市場擔心競爭對手激進的產能擴張計畫，最終可能導致硬體價格下滑並拖累獲利。此次跌勢與同行趨勢一致，特別是南韓記憶體巨頭 SK 海力士在美國盤前的跌幅更超過 8%。

引發投資者不安的核心因素在於各大廠商正展開激烈的產能競賽。三星電子宣布將加快其韓國龍仁半導體園區的建設，預計量產時間將提早一至兩年至 2029 年。此外，根據南韓產業部消息，三星與 SK 海力士已承諾投入總計約 5,360 億美元 (約 800 兆韓元) 在韓國西南部打造新的晶片製造中心。

‌



與此同時，美光也將其在美國的投資計畫從原先的 2,000 億美元調升至 2,500 億美元。

這類大規模投資的消息，勾起了投資者對記憶體產業歷史周期性的負面記憶：即供不應求的階段往往緊隨著供應過剩，導致股價在硬體氾濫時崩盤。

然而，部分分析師對此抱持不同看法。Circular Technologies 研究主管 Brad Gastwirth 指出，這些巨額投資對於支撐持續加速的人工智慧 (AI) 需求是絕對必要的，不應被簡單解讀為供應過剩的預兆。