〈力積電展望〉朱憲國重申「三個不變」 下半年每季營收估雙位數成長

鉅亨網記者魏志豪 2026-08-04 15:58

力積電總經理朱憲國。(鉅亨網記者魏志豪攝)

朱憲國表示，力積電7月營收已完成結算，較6月小幅增加，隨著客戶需求與漲價效益逐步反映，8月起營運表現將進一步改善。依目前訂單與出貨狀況，今年各季營收將逐季成長，第三季較第二季，以及第四季較第三季，季增幅均可達雙位數。

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近期全球股市大幅修正，市場也開始擔憂美國大型雲端服務供應商大舉投資AI基礎建設，可能出現投資過剩、資本回收不如預期等問題，加上韓國市場槓桿操作加劇波動，使投資人情緒轉趨恐慌。

不過，朱憲國指出，以實際接觸客戶與市場供需的情況來看，相關疑慮尚未反映在實體需求上。力積電目前仍持續調漲代工價格，市場供給吃緊及缺貨情況也沒有明顯改變，因此公司營運基本面與本業向上趨勢均未受到影響。

朱憲國強調，力積電目前有「三個不變」，第一是本業向上的趨勢沒有改變，儘管資本市場出現雜音，但實際客戶需求、代工價格及供需狀況仍維持正向，公司對下半年逐季成長的看法不變。

第二是經營團隊沒有改變。他表示，雖然黃崇仁突然離世，對公司而言是重大變故，但新任董事長謝再居與現有經營團隊合作已久，他本人與謝再居共同工作超過30年，公司許多重要幹部也已任職多年，團隊具有長期合作默契。

因此，黃崇仁離世並未造成經營團隊異動，公司各項營運均維持正常，客戶、訂單、生產及投資計畫也未受到實質影響。

第三則是未來發展方向不會改變。朱憲國指出，力積電將持續推動與AI、3D整合及先進封裝相關業務，相關業務占營收比重已由過去的3%、5%逐步提高至7%，公司設定未來三年內進一步提升至20%的目標。

朱憲國表示，力積電相關布局不只承接晶圓製造及先進封裝代工，也將延伸至重要元件與相關技術服務，藉此提高產品附加價值，擴大公司在AI及先進封裝供應鏈中的角色。

公司推動轉型的主要目的，是降低對傳統成熟製程代工的依賴，避開一般晶圓代工市場的紅海競爭，以及中國大陸同業持續擴產所帶來的價格壓力。