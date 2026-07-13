鉅亨網編譯段智恆 2026-07-14 01:30

《路透》周一 (13 日) 報導，根據 Counterpoint Research 初步估計，全球智慧手機第二季出貨量年減 11%，創 2013 年以來同期最低水準，主要受到記憶體晶片長期短缺影響。隨著供應商優先滿足人工智慧 (AI) 資料中心客戶需求，手機製造商面臨成本攀升，被迫調高售價，進一步壓抑消費需求。

記憶體價格持續上漲，供應商將更多產能優先配置給利潤更高、需求強勁的 AI 資料中心，而非消費電子產品，迫使手機製造商將更高的零組件成本轉嫁給消費者，其中入門與中階機型受到的衝擊尤其明顯。

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Counterpoint 預估，全球智慧手機今年全年出貨量可能下降約 14%，並警告記憶體短缺情況可能持續至 2027 年，意味手機產業短期內仍難擺脫成本與需求的雙重壓力。

不過，蘋果 (AAPL-US) 逆勢突圍，第二季 iPhone 出貨量成長 3%，全球市占率升至創紀錄的 20%，主要受惠於高階 iPhone 產品線需求保持韌性，以及公司維持售價不變。然而，分析師預期，隨著記憶體成本壓力持續，蘋果未來幾個月仍可能調高產品價格。

三星電子 (Samsung Electronics) 則以 24% 市占率重新奪回全球智慧手機龍頭寶座，受惠於旗艦 Galaxy S26 系列銷售強勁、產品供應改善，以及在印度和中東等市場漲價幅度相對較小。

相較之下，小米 (01810-HK)、Oppo 與 Vivo 在全球前五大智慧手機品牌中出貨量降幅最大，反映這些業者更依賴入門與中階裝置，因此更容易受到記憶體漲價與終端需求疲弱衝擊。