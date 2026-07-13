鉅亨網新聞中心
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測，AI 正加速重塑全球經濟版圖。美國受惠 AI 與商業航太熱潮，2026 年 GDP 將達 32.38 兆美元、續居全球第一；中國 GDP 雖可望首度突破 20 兆美元，但占美國經濟規模比重仍由 65% 降至 64%，較 2021 年的 77% 持續縮水。
全球經濟發展呈現強者恆強的態勢。在歐洲，德國以 5.45 兆美元的 GDP 持續領先日本，而日本經濟則持續停滯，GDP 僅剩 4.38 兆美元，面臨英國以 4.26 兆美元 GDP 步步進逼的挑戰，全球經濟第四名的寶座恐將易主。
另一方面，印度儘管擁有龐大人口，但在 AI 時代面臨人口紅利難以轉化的困境，國際排名下滑至世界第六，表現不如預期。
反觀以韓國為代表的科技先行國，正因掌握 AI 產業紅利而展現爆發式成長，成功守住世界第 15 大經濟體地位，未來人均 GDP 預期將隨 AI 產值提升而穩健上揚。
分析指出，隨著自動化與 AI 機器人的普及，發展中國家過去依賴廉價勞力的優勢將趨於歸零，全球南北經濟差距恐將進一步擴大。
在這場產業重組的競賽中，能否精準抓住 AI 技術帶來的轉型機會，已成為各國維持競爭力並防止衰落的關鍵。
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