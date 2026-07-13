鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-13 08:00

中美基礎研究合作正遭遇新一輪重挫，因美國雜誌《科學》上周五 (10 日) 報導指出，美國國家科學基金會 (NSF) 宣布自新財年起實施研究安全新規，明確禁止將 NSF 經費用於與列入美政府「受限實體」清單的機構及其僱員開展合作。申請項目時，研究機構與人員須進行合規認證，機構也需承擔識別與處理違規的責任。

(圖:shutterstock)

這項新規依據美國防部等維護的清單，涵蓋數百家中國頂尖高校、國家實驗室與研究機構，徹底摒棄此前平衡風險與收益的思路，實際上禁止了與絕大多數中國科學家的合作。

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與此同時，白宮在更廣泛的改革提案中也打算禁止與所有「關注國家」及「關注外國實體」合作，中國是其中最關注國家。若實施，連北京清華大學延攬的諾獎得主奧馬爾・亞吉與美科學家合作也將被禁。

美眾議院「中國問題特別委員會」主席 John Moolenaar 大讚此舉，敦促其他機構效仿，但科學界強烈反彈，史丹佛大學物理學家 Peter F. Michelson 直言新規對美國科學百害無一利。

昆山杜克大學前副校長 Denis Fred Simon 擔憂這會給濫用禁止清單開綠燈。NSF 目前正公開徵求意見，打算在 10 月生效的新版《受資助者操作指引》公布細則。

目前，核心爭議在於「研究合作」定義是否含會議學術交談與論文共同署名，NIH 等已將合著視為越界因素。