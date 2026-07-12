大摩看好輝達！重申「增持」評級、點名四大成長引擎 看好仍有36.5%上行空間

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-12 20:10

美國投資銀行摩根士丹利半導體分析師 Joseph Moore 於近日發布新客戶報告，重申對輝達 (NVDA-US) 的「增持」評級，目標價維持 288 美元。

大摩看好輝達！重申「增持」評級、點名四大成長引擎。(圖：Shutterstock)

以週五（10 日）收盤價 210.96 美元計算，288 美元的目標價意味著仍有約 77.04 美元、約 36.5% 的潛在上漲空間。

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根據 TipRanks 統計，Moore 在其追蹤的 12,329 名分析師中排名第 130 位，過往評級成功率約 61.66%，平均每筆評級報酬率達 27%，屬於市場上表現相對穩健的半導體分析師。

儘管輝達近期股價表現落後同業，且市值龐大常被質疑估值受限，Moore 在報告中仍堅定看好，強調「我們的信念依然強烈」，並認為儘管指數權重可能壓抑估值倍數的表現空間，但長期而言市場對其價值的認知落差終將收斂。

四大新需求引擎化解「見頂」疑慮

報告的核心論點，在於系統性拆解輝達下一階段成長的四大需求來源，藉此回應市場對「客戶自研晶片分流、成長動能見頂」的疑慮：

AI 實驗室

目前約占輝達總需求的兩成。儘管部分尖端 AI 模型最初採用客製化 ASIC 晶片開發，但輝達在此領域的市占率已回升至接近 50%，其餘主流模型仍主要仰賴輝達平台運算。

超大規模雲端服務商

摩根士丹利指出，AI 資料中心目前約占輝達整體營收的一半，未來成長的主要限制並非市場需求不足，而是土地、電力等基礎設施供給能否跟上擴張速度。

隨著網路設備與 CPU 產品線持續擴展，輝達也進一步擴大可服務市場。公司預估，本會計年度 Vera CPU 將帶來約 200 億美元營收，其中約半數來自專為 AI 工作負載打造、可獨立部署的 Vera CPU 機櫃。

Moore 進一步表示，即使超大規模雲端服務商持續投入自研 AI 晶片，輝達仍可憑藉在 AI 推論中具備更低的每 Token 運算成本優勢，維持相當可觀的市場占有率。

主權 AI

隨著愈來愈多國家積極建置本土 AI 基礎設施，主權 AI 支出正成為日益重要的長期需求來源。

新興雲端服務商與企業客戶

此外，新興雲端服務商與企業客戶的需求也正快速升溫。摩根士丹利特別指出，輝達與新興雲端服務商合作採用的新型營收分潤模式，有望成為推動下一波成長的重要動能。

摩根士丹利認為，輝達的客戶結構正逐步擺脫過去高度依賴少數超大規模雲端服務商的局面，需求來源日益多元，涵蓋 AI 實驗室、超大規模雲端服務商、企業客戶、新興雲端業者，以及各國政府推動的主權 AI 專案。

該行進一步指出，在土地、電力供應與地緣政治等因素日益左右 AI 基礎建設布局的情況下，主權 AI 專案與新興雲端服務商未來的成長速度，甚至有望超越其他客戶族群，成為輝達下一階段的重要成長引擎。

財務數據亮眼 估值具吸引力

數據顯示，輝達過去十二個月營收年增 71%，達 2,535 億美元，管理層對營收成長持續加速展現信心，即便單季銷售額已逼近千億美元大關。

估值方面，輝達目前本益成長比僅 0.28，相對其成長潛力而言顯得頗具吸引力。摩根士丹利另指出，「科技七巨頭」相對標普 500 其餘 493 檔成分股的本益比溢價，已從 2020 年代大部分時間的 30% 以上，回落至約 10%，創下十餘年新低。

產品路線圖方面，報告也緩解了市場對輝達下一代產品進度的擔憂。次世代晶片 Rubin Ultra 仍按原訂計畫於明年推出，800 伏特電力系統與光學網路等關鍵技術亦如期進行，AI 記憶體供不應求的情況預期未來數年仍將持續。

風險因子仍待留意

不過，摩根士丹利也提醒，目前市場仍存在數項值得留意的潛在風險。

首先，超大規模雲端服務商持續投入自研 AI 晶片，市場憂心可能侵蝕輝達的市占率。不過，摩根士丹利認為，憑藉技術與成本優勢，輝達仍有望維持相當大比例的市場佔有率。

其次，市場對 AI 投資熱潮是否形成泡沫的疑慮正在升高。例如 Meta(META-US) 執行長祖克柏日前坦言，AI 代理的開發進度較原先預期延後；以《大賣空》聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）近期也已建立多檔 AI 基礎建設相關股票的放空部位，反映部分投資人對 AI 題材的態度轉趨保守。

此外，半導體族群近期股價出現修正。不過，美國銀行認為，這波回檔屬於短期整理，並不代表 AI 需求出現結構性轉弱。

在供應鏈方面，投資銀行 Stifel 則指出，隨著 AI 基礎建設業者即將迎來新一輪財報季，目前包括輝達在內的相關企業，面臨的主要挑戰依然是供給不足。

在具體操作建議上，Moore 建議投資人先行建立部位，並於股價回落至 190 美元附近時採取「逢低加碼」的分批吸納策略。